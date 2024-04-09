新州賣房、出租房 須明確揭露洪水危險

新澤西州 有計畫買賣房子的人要注意了，現在賣家和房東都必須讓潛在買家或租戶，明確意識到他們可能面臨的洪水 危險。

在經過珊迪颶風 (Hurricane Sandy)和艾達颶風(Hurricane Ida)，以及一連串風暴和豪雨之後，新澤西人對洪水絕對不陌生。在氣候倡議者和密德薩士郡民主黨參議員史密斯(Bob Smith)的推動下，州長墨菲(Phil Murphy)簽署了更嚴格的洪水資訊揭露規定。

房地產賣方必須披露的具體洪水風險信息包括該房產是否位於 FEMA 的特別洪水危險區或中度洪水危險區，以及所有有關房產洪水風險的資訊。每個房東都必須向潛在租戶提供出租房產是否位於洪水危險區，以及是否知道有遭受洪水威脅風險，停車位也包括在內。

新澤西州現有的財產揭露聲明已包含是否位於洪水區，以及是否曾遭受洪水破壞，新法擴大了資訊揭露範圍，使其更加全面，可以讓買方或租戶更加了解房屋遭洪水襲擊的可能性。新法要求提供租戶一份單獨的洪水揭露文件，還規定了字體大小。

非營利組織新澤西未來(New Jersey Future)執行董事卡薩巴赫(Peter Kasabach)說，新法並沒有說明未披露洪水風險的的具體罰款，但有了追究責任的系統來處理違規行為。新澤西州也優化了線上查詢工具，讓居民可以隨時查詢洪水風險。

美國國家海洋暨大氣管理局(The National Oceanic and Atmospheric Administration)表示，1980年至2024年3月8日期間，新澤西州至少發生了66起天氣和氣候災害事件，每次損失超過10億元。

新澤西州環境保護廳官員表示，到2050年，海平面上升將使新澤西州4萬多處房產面臨洪水風險，包括尚未發生過洪水的地方。

艾達颶風倖存者、新澤西組織計畫的組織者瓊斯(Leanna Jones)也指出，資訊揭露並不是萬靈藥，雖然知道存在洪水風險是好事，但如果無力採取措施應對，例如加高房屋或將公用設施從地下室移出，恐怕也無濟於事。