我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

新州賣房、出租房 須明確揭露洪水危險

編譯黃祖綺／綜合報導

新澤西州有計畫買賣房子的人要注意了，現在賣家和房東都必須讓潛在買家或租戶，明確意識到他們可能面臨的洪水危險。

在經過珊迪颶風(Hurricane Sandy)和艾達颶風(Hurricane Ida)，以及一連串風暴和豪雨之後，新澤西人對洪水絕對不陌生。在氣候倡議者和密德薩士郡民主黨參議員史密斯(Bob Smith)的推動下，州長墨菲(Phil Murphy)簽署了更嚴格的洪水資訊揭露規定。

房地產賣方必須披露的具體洪水風險信息包括該房產是否位於 FEMA 的特別洪水危險區或中度洪水危險區，以及所有有關房產洪水風險的資訊。每個房東都必須向潛在租戶提供出租房產是否位於洪水危險區，以及是否知道有遭受洪水威脅風險，停車位也包括在內。

新澤西州現有的財產揭露聲明已包含是否位於洪水區，以及是否曾遭受洪水破壞，新法擴大了資訊揭露範圍，使其更加全面，可以讓買方或租戶更加了解房屋遭洪水襲擊的可能性。新法要求提供租戶一份單獨的洪水揭露文件，還規定了字體大小。

非營利組織新澤西未來(New Jersey Future)執行董事卡薩巴赫(Peter Kasabach)說，新法並沒有說明未披露洪水風險的的具體罰款，但有了追究責任的系統來處理違規行為。新澤西州也優化了線上查詢工具，讓居民可以隨時查詢洪水風險。

美國國家海洋暨大氣管理局(The National Oceanic and Atmospheric Administration)表示，1980年至2024年3月8日期間，新澤西州至少發生了66起天氣和氣候災害事件，每次損失超過10億元。

新澤西州環境保護廳官員表示，到2050年，海平面上升將使新澤西州4萬多處房產面臨洪水風險，包括尚未發生過洪水的地方。

艾達颶風倖存者、新澤西組織計畫的組織者瓊斯(Leanna Jones)也指出，資訊揭露並不是萬靈藥，雖然知道存在洪水風險是好事，但如果無力採取措施應對，例如加高房屋或將公用設施從地下室移出，恐怕也無濟於事。

洪水 新澤西州 颶風

上一則

伊州小鎮日食觀光旺 旅館每晚飆至780元

下一則

保護租客 馬州議會通過多項法案

延伸閱讀

賞日食 新州學區提早下課 或邀家長同樂

賞日食 新州學區提早下課 或邀家長同樂
俄水壩潰堤引發洪災 官員稱當地情況「岌岌可危」

俄水壩潰堤引發洪災 官員稱當地情況「岌岌可危」
數百人待援…澳洲新南威爾斯洪水為患 官方正在持續評估損失

數百人待援…澳洲新南威爾斯洪水為患 官方正在持續評估損失
11.3億兆彩頭獎新州1人獨得 入袋恐只剩1/3

11.3億兆彩頭獎新州1人獨得 入袋恐只剩1/3

熱門新聞

Alex張說，女兒應該會選擇入讀西北大學，因為該校提供最多獎助金。(Alex張提供)

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

2024-04-05 11:44
在墨西哥邊境觀察到的日全食。(路透)

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

2024-04-08 16:29
今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)

全美多所大學 新生費用年逾9萬

2024-04-06 02:14
芝加哥交響樂團宣布由麥凱萊從2027/28樂季擔任該樂團音樂總監。(芝加哥交響樂團臉書)

王羽佳前男友、28歲麥凱萊 成芝交響樂團最年輕音樂總監

2024-04-03 11:15

新州父寫遺書錄影道歉後 燒死9歲兒

2024-04-05 16:07
正在台灣進行文化沉浸之旅的伯金(立者前排左三)，與其他19名同學、老師在花蓮時遇到大地震，圖為之前在台北總統府前的合影。(St Ignatius 高中臉書)

花蓮飯店遇大地震 芝高中20位師生台灣之旅「震」驚

2024-04-04 08:53

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練