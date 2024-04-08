費城老麵包店Rilling's Bakery熄燈 結束88年傳承

費城知名的Rilling's Bakery停業，圖為店內販售的麵包。(取材自Rilling's Bucks County Bakery臉書)

費城 知名的Rilling's Bakery店主麥克‧沃爾茲 (Michael Volz) 和他的妹妹、經理黛安‧沃爾茲 (Diane Volz)一輩子都在烘培業打拚，兩兄妹從1989年以來，就在東街路(E. Street Road)868號的全名為Rilling's Bucks County Bakery的麵包店工作；兩人日前宣布，上個月關閉他們位在Davisville購物中心的最後一家店，88年的家族傳承烘焙事業也畫下句點。

社群網站 上網紅的推薦，加上吸引人眼球的照片，讓人以為費城烘培業正處於鼎盛時期，但其實許多費城的老式麵包店，靠得是多年世代的口耳相傳來累積人脈，而不是社群媒體的行銷，有不少民眾甚至是一輩子都吃同一家麵包店的丹麥蛋糕，都在活動慶典和家庭聚會上，買同一家的蛋糕，但這作法在如今這個社群行銷當到的世代，似乎變得格格不入。

61歲的麥克和54歲的黛安在討論到停業決定時，指出不少讓老麵包店生意困難的變化，從疫情 改變顧客消費行為、食材上的不同和難以找到好員工等大局上的變化，到顧客打電話來抱怨迷你肉桂捲放太多葡萄乾的客戶等小事。

黛安曾考慮過要從麥克手中接下生意，但最後決定放棄，而這種情況很可能就是壓垮負責接聽電話的黛安的最後一根稻草；她說：「人生苦短，不值得去承受這麼大的壓力。」

麥克其實已想退休多年，他表示：「並非生意不好，而是連續44年每周工作六、七天的生活該改變了。」