賞日食 新州學區提早下課 或邀家長同樂

新州與全美多州，在4月8日都有希望看到日食。(pexels)

新澤西州 各學區 看待8日日食現象的方法各有不同，不少學區怕學生裝備不妥看壞眼睛，決定提早下課，也有學區歡迎家長一同帶領學生外出上課，體會一下難得的全日食天文景象。

蒙茂斯郡海岸地區高中學區、康敦郡和伯靈頓郡伯靈頓鎮的潘梭肯和櫻桃山兩學區以及艾瑟克斯郡的李文斯頓學區宣布，日食之前會提早下課。

潘梭肯學區督學塔奇奇(Ronnie Tarchichi)向家長解釋，這麼做主要考量是學生及教職員的安全，希望大家「享受這歷史性的時刻，並注意安全。」

櫻桃山學區代理督學莫頓(Kwame Morton)則說，提早放學的主要考量是怕學生的護目具不妥，仰觀日食損壞眼睛。

海岸地區高中學區督學英格利許(Lisa J. English)說，提早於下午1時30分下課是要確保學生開車安全。

伯靈頓鎮公立學校 和李文斯頓學區的公立學校也都以提早放學，因應這場「白天變黑夜」天文現象。

東布朗斯威克學區則把日食當作值得慶祝的時機，要各校聚會教學，莫瑞斯郡布恩頓鎮若克威谷學校歡迎家長和學生一同觀賞日食奇景。

根據時間與日期網站(TimeAndDate.com)，新澤西州8日下午3點25分，月球將把太陽遮住90%。從2時9分到4時35分，月亮的影子會逐漸遮住太陽。

美國太空總署警告民眾，一定要備妥「合標」的護目鏡，才能直視太陽被月球遮蔽的過程，以免傷害眼睛，也提醒民眾，照相機、望遠鏡或天文望遠鏡的鏡頭前要加特製濾光鏡。