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費城公車站8傷槍擊案 3嫌落網1在逃

編譯尤寶琪╱綜合報導

涉及八名高中生受傷的費城公車槍擊案的兩名18歲青少年，12日被控罪，費城警方同日下午逮捕了第三名涉案者，同時呼籲仍在逃的第四名嫌犯自首。

6日下午發生的槍擊案，是費城四天內發生的第四起涉及該市交通系統的槍擊事件。

警方指出，案發後幾小時內就發現嫌犯偷來的涉案汽車，警方因此找到嫌疑犯塔克(Jamaal Tucker)；警方指出，之後又逮捕了另一名嫌犯巴格斯(Ahnile Buggs)。

這兩名青少年目前都被控謀殺未遂罪(Attempted Murder)、重傷害(aggravated assault)、武器犯罪等罪名，法官將保釋金訂為200萬元；預計20日過堂。

費城詢問報報導，費城警方12日下午3時許逮捕了第三名嫌犯、19歲的卡特(Jermahd Carter)。

費城市長雀蕾爾．帕克(Cherelle Parker)曾於11日下午會同包括聯邦調查局(FBI)、聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF)的當地辦公室負責人召開記者會，試圖安撫居民，重申正在努力解決一系列涉及交通的犯罪。

6日槍擊案剛好發生在附近東北高中(Northeast High School)學生等車回家之際；警方公布的監視器畫面顯示，三名蒙面嫌疑犯在下午3時左右，繞過轉角後開槍；受害者年齡在15歲至17歲之間；警方表示，包括一名中了九槍，傷勢嚴重的16歲等多名青少年傷者，情況都趨穩定。

費城 槍擊 FBI

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