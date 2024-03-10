新州聯邦參議員梅南德茲 涉貪案7項認罪

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉貪認罪。(梅南德茲臉書截圖)

新澤西州 民主黨籍聯邦參議員 梅南德茲(Bob Menendez)涉貪案，同案一名新州 商人與檢方達成認罪協議，日前在紐約聯邦法庭承認七項控罪，包括共謀行賄、妨礙司法公正及逃稅。

涉案商人烏瑞柏(Jose Uribe)與檢方的認罪協議，包括在梅南德茲案出任汙點證人，將在日後的審判中真實完整披露所有涉案資訊。

烏瑞柏原本被控兩項罪名，但在1日的聆訊裡加控五項罪名；在原先的兩項控罪裡，烏瑞柏被控用一輛賓士敞篷車賄賂梅南德茲夫婦，以換取梅南德茲利用其政治影響力，協助阻撓對他的刑事調查。

儘管梅南德茲夫婦否認所有涉貪控罪，但烏瑞柏轉作汙點證人，勢必揭發更多犯罪事實。

同案的另外兩名商人哈納(Wael Hana)及戴畢斯(Fred Daibes)一直否認控罪。

長達39頁起訴書中指出，梅南德茲與妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)被控接受這三名新澤西州商人賄賂，然後利用自己的聯邦參議員身份「喬」事情。這對夫婦收受的饋贈包括現金、黃金、豪車、代繳房貸、為工資報假帳等。

哈納與梅南德茲妻子娜汀被指控在2018年1月至2022年6月期間，與梅南德茲密謀援助埃及政府。

梅南德茲受賄案定於5月6日開審，而烏瑞柏的量刑聆訊則於 6月14日舉行。

梅南德茲1992年出任新州聯邦眾議員，2006年成為聯邦參議員，在去年9月遭聯邦大陪審團起訴前，是參院外交關係委員會主席，儘管案發後辭去該職，但堅拒辭去參議員職務。

梅南德茲曾在2015年遭司法部起訴收受選舉捐款及禮物累計近100萬元，由於陪審團員無法達成共識，法官裁定流審。