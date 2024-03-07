新州校園警訊 網路霸凌案件激增

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，2021-22學年度，新澤西州 校園共發生7672起騷擾、恐嚇等霸凌事件，創下該州霸凌案件數量最多紀錄。

根據新澤西反霸凌工作小組(New Jersey Anti-Bullying Task Force)的統計報告，新州 公立學校校園霸凌案件大幅增加，愈來愈多學生透過社群媒體散播謠言或是對同學進行身體或口頭的威脅。

報告指出在所有霸凌案件中，網路霸凌占比從2018-19學年度的15%，增加到2021-22學年度37%，僅次於言語霸凌(44%)。

根據國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)統計，2019年全國12至18歲學生，約有22%遭受過網路霸凌，專家表示網路霸凌很難阻止，因為老師或家長不在場，因此很容易被忽略而沒有確實通報或者根本沒有通報，受害學生求助無門，比同儕更容易出現自殺念頭。

反霸凌人士呼籲新州制定完善的反霸凌法律，允許學生使用匿名通報系統並進一步放寬免責法規。

近年來，新州校園接連發生重大的霸凌案件，引發全國關注，例如2023年2月，霍利山(Mount Holly)學區 的霍爾拜因(F.W. Holbein)中學，11歲女孩費莉西亞‧洛埃波-梅蘭德茲(Felicia LoAlbo-Melendez)因不堪被同學長期霸凌，在校園內自殺身亡。

死者母親事後控告學區沒有採取任何措施，防止死者遭到無情霸凌，最終導致不幸。