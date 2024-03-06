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墨菲夫人選聯邦參議員 惹議

編譯潘勛／綜合報導
新州州長夫人譚米‧墨菲。(新州州長官網截圖)
新州州長夫人譚米‧墨菲。(新州州長官網截圖)

新澤西州州長夫人譚米‧墨菲(Tammy Murphy)想代表民主黨出征，填補遭起訴的梅南德茲(Robert Menendez)空出來的聯邦參議員席次，結果在2月黨內一次選舉中，大敗給同黨的亞裔聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)；現在謠言浮現，指墨菲州長可能處罰公開支持金安迪的人，引發民主黨政界的恐懼及憎恨。

「NJ.com」新聞網站報導，譚米一度看來戰無不勝，結果在2月俱樂部選舉時慘敗，現在風聲放出來，墨菲與州內民主黨高層有意懲罰公開支持金安迪的人，網站訪問30多位地方官員、議員、政界知情人士及專家，發現受訪者都在擔憂，還有幾分嫌惡。

有位孟莫斯郡的民主黨官員支持金安迪，他表示，現在感覺像在跟黑手黨打交道。

資深環保人士蒂托(Jeff Tittel)表示，自己也有相同感受；他表示聽人說過，局面像在跟電視劇裡，黑道老大索普蘭諾(Tony Soprano)談判，不曉得自己會不會被槍決或吊死；蒂托長期批評墨菲的州政府，說州治翠登市(Trenton)現在人人自危，只是枱面底下，憤怒及反抗正在沸騰，快要迸到表面。

雖然沒人說自己受到直接威脅，但憂慮很深，原因在墨菲擁有很大權力，可分配州政府工作、政治任命，影響州預算的支出。幾位地方官員及黨代表表示，最擔心的是假如不支持州長太座，自己城鎮可能喪失州政府的補助，或者失去公職。

金安迪選戰團隊與其他不滿墨菲人士指責說，郡方高層正在運作，讓譚米獲利，例如設法讓一些郡的選民無法秘密投票，能看到他們投給誰。由採訪民主黨人也得知，有些人對譚米競選團隊的恐懼，已發酵到變成厭惡的程度。但譚米的支持者、選戰陣營堅決反對有這回事，說州長並未強迫任何人。

民主黨 新澤西州 亞裔

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