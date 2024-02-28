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第三屆大費城華人元宵春晚 笙歌鶯舞 喜慶熱鬧

費城訊／圖文：彭林
領事王程、許朝輝與第三屆費城華人春晚全體表演人員合影，右1為總策劃兼導演鄧軍
領事王程、許朝輝與第三屆費城華人春晚全體表演人員合影，右1為總策劃兼導演鄧軍

2月24日，農歷正月十五，是中國春節年俗中最後一個重要節令—元宵節費城東北區金鼎酒樓燈火輝煌，大紅燈籠高掛，人群絡繹不絕，《第三屆大費城華人元宵春晚》在此隆重舉行。

進入會場，迎面撲來表演人員及嘉賓們的歡聲笑語，猶如歡樂的海洋，到處洋溢著節日的喜慶氣氛。春晚總策劃兼導演鄧軍表示，這台晚會是以最真摯的方式去弘揚及續寫中華傳統文化，記錄海外華人生活的脈絡，共同感受生活中最樸質的偉大。我們用普通人的視角，用歡歌笑語去串聯整台晚會。傳遞中華文化的博大精深，以及海外華人堅守拼搏的精神。使華裔後代更加瞭解自己的根源，傳承中華瑰寶。感謝參加元宵晚會的各行各業的表演人員，感謝慷慨解囊的贊助商及義工們，使得晚會能順利成功舉辦。

中國駐紐約總領事館領事王程、許朝輝應邀出席。王程致辭讚揚費城華人生活多姿多彩，移居海外也不忘傳承中華傳統文化，在這美好快樂的日子向當地美國人展現中華文化藝術。祝福嘉賓們月圓人圓家團圓，生龍活虎，龍年大吉。

晚會由鄧軍、王麗霏、李悅嘉、江沂仝、陳雪擔任主持人，老少中青的司儀陣容，展現了每個年齡階段的百花齊放。開心、富貴、歡樂舞蹈隊表演的舞蹈《早安隆回》，拉開了元宵晚會的序幕。精彩的節目一個接一個，輪番上演。有舞蹈、獨唱、合唱、京劇表演、武術、詩朗誦，雖然表演人員都是業餘文藝愛好者，但演出水準絕不遜於專業團隊，真是民間處處臥虎藏龍，上演了一台歌舞藝俱佳的視聽盛宴。

節目接近尾聲，神秘嘉賓千呼萬喚終於出場。來自張學友模仿大賽冠軍的黃嘉程，獻上了數首張學友的勁歌名曲，神形兼似，惟妙惟俏，猶如天上的繁星一樣，大放光彩。恍惚間讓人真以為是張學友來到了現場，眾人聽得如癡如醉，興奮無比，掀起了晚會的又一高潮。

協勝公會元老陳姿也是當晚的表演嘉賓之一，她表示，元宵節是中國的傳統節日，是闔家團圓喜慶的日子，節日融入了中國人民的智慧與情感。我們需要更多的人瞭解費城，瞭解唐人街文化，《大費城華人元宵春晚》正是海外華人生活的真實寫照。

夜已深，表演結束，但人們依然不肯離去，紛紛相約：明年再續。

參加華人春晚的費城各社團僑領合影
參加華人春晚的費城各社團僑領合影

華人 費城 元宵節 華裔 京劇

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