新州捷運局擬大漲票價 引發乘客不滿

新澤西捷運局(NJ Transit)宣布，從7月起火車票調漲15%。(新州捷運局臉書)

面臨巨額赤字，新澤西捷運 局(NJ Transit)宣布，從7月起火車票調漲15%，此舉引發乘客不滿，要求當局應先改善服務品質再加價，新州 政府卻堅稱，交通系統可靠性、安全性和準點率改進，足可讓票價合理漲價。

魏藍(Ian Whelan)的妻子常搭乘新州捷運，得知捷運局的漲價計畫後，忍不住在社群媒體貼文要求州長墨菲(Philip D. Murphy)先改善捷運的服務再漲價。墨菲對此回應，捷運局的種種改善，證明他上任六年以來首次調漲票價合情合理。

新州捷運局的數據和乘客調查反映出不同看法；對於新州捷運的評價，去年春天乘客的平均評分6.9(評分1到10)，略高於五年前的5.8。

在準點方面，新州捷運局自我評估顯示過去36個月中，僅三個月達到94.7%準點目標；而與紐約北線通勤鐵路(Metro-North Railroad)報告相比，哈德遜河以東通勤列車過去36個月都達準點目標，長島鐵路 (Long Island Rail Road)已連續25個月達標。

新州捷運的火車也更常發生故障。目前所能掌握的最新聯邦數據顯示，2022年新州捷運發生455起機械故障，2021年也有409起，運載量更大的長島鐵路則僅97起故障，運載量差不多的紐約北鐵則是75起故障。

就在新州捷運局宣布漲價計劃後，紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)一些乘客表示對服務不滿。

新州政府除了打算7月1日起調漲新州捷運票價15%，2025年起還將每年續漲3% ，這項計畫遭到民選官員和交通倡議者強烈反對。

疫情導致乘客大減後，新州捷運局獲聯邦44億元援助，但多已用掉。

新州捷運局稱，通勤者多已回籠，但周一和周五乘客人數較少；去年搭乘收入僅約疫情前的一半。由於許多人每週至少有幾天仍在家工作，新州捷運月票銷量少多了；此外，疫情顛覆收入結構。2019年，票價佔收入40%以上，去年降至25%。

新州捷運局預估，新會計年度赤字料將超過1億元，隔年赤字逼近8億元，票價上漲可望彌補部分缺口，其他不足經費需由州府挹注。