我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

新州捷運局擬大漲票價 引發乘客不滿

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西捷運局(NJ Transit)宣布，從7月起火車票調漲15%。(新州捷運局臉書)
新澤西捷運局(NJ Transit)宣布，從7月起火車票調漲15%。(新州捷運局臉書)

面臨巨額赤字，新澤西捷運局(NJ Transit)宣布，從7月起火車票調漲15%，此舉引發乘客不滿，要求當局應先改善服務品質再加價，新州政府卻堅稱，交通系統可靠性、安全性和準點率改進，足可讓票價合理漲價。

魏藍(Ian Whelan)的妻子常搭乘新州捷運，得知捷運局的漲價計畫後，忍不住在社群媒體貼文要求州長墨菲(Philip D. Murphy)先改善捷運的服務再漲價。墨菲對此回應，捷運局的種種改善，證明他上任六年以來首次調漲票價合情合理。

新州捷運局的數據和乘客調查反映出不同看法；對於新州捷運的評價，去年春天乘客的平均評分6.9(評分1到10)，略高於五年前的5.8。

在準點方面，新州捷運局自我評估顯示過去36個月中，僅三個月達到94.7%準點目標；而與紐約北線通勤鐵路(Metro-North Railroad)報告相比，哈德遜河以東通勤列車過去36個月都達準點目標，長島鐵路(Long Island Rail Road)已連續25個月達標。

新州捷運的火車也更常發生故障。目前所能掌握的最新聯邦數據顯示，2022年新州捷運發生455起機械故障，2021年也有409起，運載量更大的長島鐵路則僅97起故障，運載量差不多的紐約北鐵則是75起故障。

就在新州捷運局宣布漲價計劃後，紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)一些乘客表示對服務不滿。

新州政府除了打算7月1日起調漲新州捷運票價15%，2025年起還將每年續漲3% ，這項計畫遭到民選官員和交通倡議者強烈反對。

疫情導致乘客大減後，新州捷運局獲聯邦44億元援助，但多已用掉。

新州捷運局稱，通勤者多已回籠，但周一和周五乘客人數較少；去年搭乘收入僅約疫情前的一半。由於許多人每週至少有幾天仍在家工作，新州捷運月票銷量少多了；此外，疫情顛覆收入結構。2019年，票價佔收入40%以上，去年降至25%。

新州捷運局預估，新會計年度赤字料將超過1億元，隔年赤字逼近8億元，票價上漲可望彌補部分缺口，其他不足經費需由州府挹注。

捷運 新州 長島鐵路

上一則

新澤西文創交流促進會 橋水市購物中心迎龍年

下一則

費城警局宣布 肯辛頓區4月起分階段嚴打毒品

延伸閱讀

新州辦2026世足總決賽 墨菲：千載難逢

新州辦2026世足總決賽 墨菲：千載難逢
蘇奧齊國會特別選舉勝出 民主黨移民議題轉攻 11月應主動出擊

蘇奧齊國會特別選舉勝出 民主黨移民議題轉攻 11月應主動出擊
民主黨參議員墨菲：共和黨挺川普 不讓邊安法案過關

民主黨參議員墨菲：共和黨挺川普 不讓邊安法案過關
新州擬漲銷售稅、汽油稅 火車及公車票價7/1起漲15%

新州擬漲銷售稅、汽油稅 火車及公車票價7/1起漲15%

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

2024-02-20 10:28
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元