“歡樂春節”冰雪嘉年華•國際小使者冬季研學團訪新州

中美孩子一起過春節。（照片由福州一中王單綺老師提供）

由福建省重點中學福州第一中学師生為主體，包含部分武漢、深圳、揚州學生的研學團一行，日前來到新澤西州 普林斯頓大學參觀訪問。

幾年來，因中美關係嚴峻，雙方在包括教育、文化等各領域交流都幾乎停頓。去年三藩市習拜會後，中美關係回暖，中美友好的未來在於年青一代的觀念深入人心，中美學校之間的交流開始熱絡，這個研學團的小使者們訪美正是在這樣時機背景下的破冰之旅，為期11天。

中國駐紐約總領館十分重視這次訪問，黃屏領事親自接待孩子們並對訪問的積極意義予以肯定。福建省教育廳副廳長李絢，福建省外辦副主任陳國全也在總領館鼓勵師生們。孩子們此次交流活動非常豐富：包括在紐約登頂新世貿大樓，俯瞰紐約曼哈頓全景，參觀自由女神、華爾街 銅牛、紐交所等後，參加由中國駐紐約旅遊辦事處、賓州 州政府旅遊局主辦的 2024 龍年“歡樂春節”冰雪嘉年華專場文化慶典活動，與中美嘉賓、友人一起慶祝中國農曆新年。參訪賓州州政府、富蘭克林科技博物館的科技工作坊，瞭解當今最前沿的人工智慧科技；造訪費城交響樂 團總部，聽經典交響樂音樂會，音樂會後在費交總部舉辦中美學生新春聯歡晚會；參觀獨立宮和自由鐘處感受美國建國精神;還前往華盛頓，參觀白宮、林肯紀念堂與華盛頓紀念碑、國會山莊等。

在教育交流方面，參觀賓夕法尼亞大學(賓大)及知名沃頓商學院，與該校博士生、教授做深入交流，還安排美國初高中插班日，與美國學生一起上課、參加俱樂部，沉浸式體驗美國學校的一天，在巴爾的摩參觀約翰霍普金斯大學等。

2月12日，研學團來到新澤西的普林斯頓大學，聽當地大學教授講解歷史知識，體會美國古老頂尖名校風采。此次福州一中的領隊、福州一中辦公室副主任付翥表示，美國是世界上最發達的國家，中國是世界上發展最快的發展中國家，有許多先進經驗值得互相學習，中美下一代交流非常重要。所以這次訪美得到福建省教育廳和省外辦以及學校的大力支持。不過他也指出，經過多維度選拔的學生30人，通過美簽的不足三分之一，還好營員中有部分是已經有十年美簽的。他希望美方在雙方交流上多提供便利。

營員、福州一中高二学生方思怡告訴記者，來美國感受到中美學校課堂氣氛、師生互動、創造力的培養等方面都有很大差異，美國教育有些是值得參考的。其他營員也表示通過這次參訪，看到了不同國度的不同文化、宗教、建築、科技和校園環境等，大開眼界。

孩子們最後在聯合國總部舉行閉營儀式並獲取結業證書。

美國初高中插班日，與美國學生一起上課、參加俱樂部，沉浸式體驗美國學校的一天。（照片由福州一中王單綺老師提供）

黃屏總領事（前左五）、李仕鵬副總領事（後右一）親自接待國際小使者冬季研學團的師生。（照片由福州一中王單綺老師提供）

福州第一中學的小使者們受到中國駐紐約總領事館黃屏總領事（前右四）、李仕鵬副總領事（前左二）親自接待，前右三為福建省教育廳副廳長李絢，前左四為福建省外辦副主任陳國全，後左一、二為帶隊老師付翥、王單綺。（照片由福州一中王單綺老師提供）