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馬特博物館收到2胎兒標本 費城警調查

編譯尤寶琪／綜合報導
費城馬特博物館主要收藏有醫學畸形、解剖和病理學標本，以及古代醫療器械等，主要供醫學研究之用，也提供付費參觀。(馬特博物館臉書 )
費城馬特博物館主要收藏有醫學畸形、解剖和病理學標本，以及古代醫療器械等，主要供醫學研究之用，也提供付費參觀。(馬特博物館臉書 )

費城馬特博物館(Mütter Museum)館長安娜．多迪(Anna Dhody)日前打開一個郵寄到博物館的包裹，發現裡面竟是一個裝有兩個保存完好胎兒標本的玻璃罐，還有一封自稱是退休醫師的來信，表示想要將胎兒標本捐贈給博物館。

費城馬特博物館主要收藏有醫學畸形、解剖和病理學標本，以及古代醫療器械等，主要供醫學研究之用，也提供付費參觀。

多迪已經任職馬特博物館館長約20年，日前她見到此包裹後馬上就報警，當時她心想：「這不是正常的捐贈程序。」

該包裹的收件人寫得是多迪，但並沒有退貨地址，其中更沒有包含任何關於寄件者或胎兒的詳細資訊。

費城法醫辦公室在警方接到多迪報案不久後，就從馬特博物館取得胎兒，並展開調查。

多迪表示：「包裹內沒有任何關於標本的母親或其他相關文件，也沒有註明送件者是如何取得該標本。」

馬特博物館隸屬費城醫學院(College of Physicians of Philadelphia)，以解剖標本收藏而聞名，其中包括胎兒、骨骼、器官和其他展示罕見病理的人類遺骸；雖然馬特博物館在之前的確有接受過人體遺骸的捐贈，但現在任何新的採購或捐贈，都必須根據規定進行。

雖然這不是馬特博物館第一次收到郵寄來的人體遺骸，但之前收到的都是已獲得批准且預料中的包裹，但博物館不接受未經許可的捐贈；馬特博物館近期稱，由於博物館正在針對使用和展示人類遺骸制定新政策，因此暫停接受任何標本的捐贈。

如果民眾知道任何關於這些遺骸的資訊，都可撥打215-686-3093到Central Detective，以及撥打或傳簡訊到PPD報案熱線215-686-TIPS (8477)。

博物館 費城 退休

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