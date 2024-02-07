費城男遭圍捕擊斃 家屬半年後告FBI盼求真相

費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，去年8月間聯邦調查局(FBI )幹員圍捕一名費城男子時將他擊斃，時隔半年，家屬仍不知道事發原因，日前死者母親控告FBI，希望釐清真相。

去年8月4日，在賓州大學醫學院(Penn Medicine)加護病房工作的史黛西·威克斯(Stacey Weeks)接到一通電話，告知22歲兒子塔希姆(Tahiem Weeks-Cook)遭到槍擊，威克斯趕到醫院只能看著兒子嚥下最後一口氣。

對於家屬的疑惑，FBI超過半年沒有提出任何解釋；在求助無門的情況下，威克斯決定控告FBI並提交申請文件，要求提出任何導致兒子身亡的證據；她說：「雖無法讓兒子活過來，我希望知道發生什麼事。」

知情人士透露，FBI幹員持逮捕令前往費城尼斯敦-蒂奧加(Nicetown-Tioga)社區圍捕塔希姆，和當地接連發生武裝搶劫案有關，檢方指控塔西姆涉及7月30日便利超商 搶劫案。

不過威克斯表示，若知道兒子犯罪，絕對會要求他自首：「如果警方有逮捕令，就不該變成死刑令。」

根據原告律師赫茨內克(Paul J. Hetznecker)取得的監視器畫面，發現圍捕過程中，塔希姆身上沒有任何武器，事後FBI也沒有在他的住處或現場查獲任何武器。他說，「每個人都有法律賦予的程序正義，但我們只想要答案、我們想要究責、我們想要真相。」