悅滿樓與滿記攜手恭祝大家 悅龍呈祥 滿福迎春

位於曼哈頓的滿記開業僅3個月，谷歌美食就近5顆星好評，足以看出大家對其喜愛的程度。

位於新州 的悅滿樓與紐約曼哈頓 的滿記攜全體員工在2024新春佳節來臨之際，恭祝大家龍年吉祥如意！健康平安！幸福美滿！恭喜發財！悅滿樓與滿記相約與您和家人共慶新年。新春團年飯，賀年盆菜隆重登場，歡迎朋友們一同分享美味佳餚，喜迎新春！

悅滿樓精心設計了三套新春團年飯可供十人享用：如意吉祥宴每席特惠$498；金玉滿堂宴每席特惠$598；大展宏圖宴每席特惠$698。每道宴席採用最優質的粵菜食材，由香港 大廚精心烹製，菜式飽含吉祥寓意，道道精美，再搭配精美甜品和時令水果讓你和家人龍年一帆風順。

盆滿砵滿、團團圓圓！今年悅滿樓為回饋老顧客推出特價賀年盆菜，價格只需$268，可供六位享用。盆菜包含多款矜貴食材，包括原隻鮑魚、海參、黃金蠔豉和游水龍蝦等，讓你一次品嚐多種名貴食材。一鍋盆菜全家慶團圓，每道菜都有好意頭，祝您和家人金元滿屋、心想事成、發財好市、龍馬精神、嬌若遊龍、步步高昇、金雞報喜、竹報平安、遍地金錢、笑口常開、萬事如意……

絕對香港，正宗粵菜永遠是悅滿樓與滿記堅守的承諾和保證，歡迎新老朋友光臨惠顧！

悅滿樓海鮮酒家 Dimsum Seafood Restaurant地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600

滿記 Moon Kee地址：2642 Broadway New York, NY 10025；電話646-438-9283；

www.moonkeerestaurant.com