我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

悅滿樓與滿記攜手恭祝大家 悅龍呈祥 滿福迎春

新澤西訊
位於曼哈頓的滿記開業僅3個月，谷歌美食就近5顆星好評，足以看出大家對其喜愛的程度。
位於曼哈頓的滿記開業僅3個月，谷歌美食就近5顆星好評，足以看出大家對其喜愛的程度。

位於新州的悅滿樓與紐約曼哈頓的滿記攜全體員工在2024新春佳節來臨之際，恭祝大家龍年吉祥如意！健康平安！幸福美滿！恭喜發財！悅滿樓與滿記相約與您和家人共慶新年。新春團年飯，賀年盆菜隆重登場，歡迎朋友們一同分享美味佳餚，喜迎新春！

悅滿樓精心設計了三套新春團年飯可供十人享用：如意吉祥宴每席特惠$498；金玉滿堂宴每席特惠$598；大展宏圖宴每席特惠$698。每道宴席採用最優質的粵菜食材，由香港大廚精心烹製，菜式飽含吉祥寓意，道道精美，再搭配精美甜品和時令水果讓你和家人龍年一帆風順。

盆滿砵滿、團團圓圓！今年悅滿樓為回饋老顧客推出特價賀年盆菜，價格只需$268，可供六位享用。盆菜包含多款矜貴食材，包括原隻鮑魚、海參、黃金蠔豉和游水龍蝦等，讓你一次品嚐多種名貴食材。一鍋盆菜全家慶團圓，每道菜都有好意頭，祝您和家人金元滿屋、心想事成、發財好市、龍馬精神、嬌若遊龍、步步高昇、金雞報喜、竹報平安、遍地金錢、笑口常開、萬事如意……

絕對香港，正宗粵菜永遠是悅滿樓與滿記堅守的承諾和保證，歡迎新老朋友光臨惠顧！

悅滿樓海鮮酒家 Dimsum Seafood Restaurant地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600

滿記 Moon Kee地址：2642 Broadway New York, NY 10025；電話646-438-9283；

www.moonkeerestaurant.com

悅滿樓寬敞的龍鳳大禮堂承接婚宴、壽宴、公司年慶、年飯和滿月酒等各式宴席。
悅滿樓寬敞的龍鳳大禮堂承接婚宴、壽宴、公司年慶、年飯和滿月酒等各式宴席。

香港 曼哈頓 新州

上一則

聯邦法官延遲國會暴動者入獄時間 為了讓他做這件事

下一則

新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州