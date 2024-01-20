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新州中校講故事視頻賽 28學生參與表現佳

記者劉偉╱新澤西州報導
華裔少年組林允川(Northern New Jersey Huaxia Chinese School)的「我的妹妹」或一等獎。(主辦方提供)
華裔少年組林允川(Northern New Jersey Huaxia Chinese School)的「我的妹妹」或一等獎。(主辦方提供)

新澤西州中文教師學會日前舉辦講故事視頻大賽，來自15所學校的28位學生準備了精彩影片參加了比賽，最終 獲得一等獎的作品包括非華裔青年組VinavShah(Pringry School)的「哭笑不得」、華裔青年組 Xinyue Li、Scipio Han(Montville Township High School)的「田螺姑娘」，以及華裔少年組林允川(Northern New Jersey Huaxia Chinese School)的「我的妹妹」。，

這次大賽包括初賽視頻收集評審、決賽視頻收集以及專家評審等多個環節，在學會學生部為期三個月的籌備工作的精心組織下順利完成。

決賽展播中，學會副會長廖山漫老師致歡迎詞， 副會長兼學生部部長董秀敏擔任主持，西北大學顧利程教授、紐約大學唐力行教授以及學會副會長胡林林老師，為參賽作品進行了精彩的點評。

大約60多名老師、學生和家長線上觀看決賽。

其他獲獎作品，包括「來地球的第一天後續」等四篇獲得二等獎 ，以及「一次難忘的感恩節」等十個作品獲得優秀獎。

獲得少年組一等獎的林允川母親表示，比賽讓孩子受到很大鼓舞，讓學中文有了更多樂趣，也使學生有機會展現創意表達才華。

華裔青年組 Xinyue Li、Scipio Han(Montville Tow...
華裔青年組 Xinyue Li、Scipio Han(Montville Township High School)的「田螺姑娘」或一等獎。(主辦方提供)
非華裔青年組VinavShah(Pringry School)的「哭笑不得」或一...
非華裔青年組VinavShah(Pringry School)的「哭笑不得」或一等獎。(主辦方提供)

華裔 新澤西州 西北大學

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