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費城協勝公會2024新屆職員就職典禮 敦睦情誼 和諧繁榮

費城訊／圖文：彭林
協勝公會四科職員合影。
協勝公會四科職員合影。

1月10日，費城協勝公會舉行新屆職員就職典禮。下午4時，假群英房會址內舉行拜神儀式，在元老陳姿監誓下，新任主席宣讀就職誓詞，新屆職員正式宣誓就職。當天有10位新會員宣誓入會。拜神就職儀式結束後，晚上7時，該會在東方明珠酒樓舉辦慶祝宴會，300多會員及各僑團僑領歡聚一堂，共襄盛舉。

元老陳姿致辭，感謝各大社團的僑領們冒著嚴寒出席就職典禮，彰顯了費城僑社的團結。她讚揚協勝四科職員在元老團主席伍煥鵬的帶領下，過往一年任內任勞任怨，盡心盡力為公會服務，希望繼續發揚協勝忠義友愛精神，通力合作，以高度的責任心完成好各項會務工作，將協勝公會的優良傳統，一代一代傳承下去。

卸任主席鄭依彬致卸任詞，感謝公會元老及各會員的支持，未來會繼續發光發熱，共同為社區謀福祉而努力。

蟬聯主席潘振泉、新任主席黃麗華致詞感謝協勝全體同仁的信任支持，表示定會盡忠職守、奉公守法為公會服務，攜手合作，推進會務，在高風亮節、無私奉獻的陳姿元老帶領下，續創輝煌。

中華公所董事長林興、麥鵬，安良會長徐福群，美洲至孝篤親公所美東總理陳偉明、PCDC執行主任陳國賢、篤親顧問陳啟莊、長樂公會主席丁彬彬分別致辭，讚揚協勝脫胎換骨、舊貌換新顏，是費城最有活力、最開心的社團之一，新任主席年輕有為，會員團結一致，和諧繁榮，冀望以嶄新面目迎接新一年的到來。慶祝宴會由書記劉榮任主持。

開心舞隊、喜悅舞隊、歡樂舞隊、CoCo快樂舞隊、富貴舞隊、彩虹舞隊、快樂（四朵金花）舞隊獻上了精彩的舞蹈。費城擁有百年歷史的九大傳統僑團僑領合唱《勝利雙手創》，長樂公會會員獻上勁歌聯唱，眾人隨歌激情熱舞，帶動了晚宴的高潮。

在元老陳姿（左1）的鑒證下，蟬聯主席潘振泉（右2）、新任主席黃麗華（右3）與卸任...
在元老陳姿（左1）的鑒證下，蟬聯主席潘振泉（右2）、新任主席黃麗華（右3）與卸任主席鄭依彬（右1）進行印鑒交接。

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