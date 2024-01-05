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費城市警察局年終頒獎 多個華社、個人獲殊榮

記者劉偉／費城訊
16分局表彰合影。（照片由鄭朝航提供）
16分局表彰合影。（照片由鄭朝航提供）

費城市警察局第16分局，第19分局，第39分局近期分別舉行了社區兒童聖誕派對慶祝活動，活動中還舉行了2023年度頒獎儀式，表彰當地為社區安全和諧作出重要貢獻的個人，警官，公司和社團。其中大費城華人餐館協會、大費城福建同鄉會、大費城連江同鄉會、Total 自動取款機服務公司，以及朱楓，楊忠瑞，盧端金，楊道鋒，林應章等部分僑領獲得表彰。

多年來，費城華人華社為融入主流社會，積極貢獻社會，做了大量的工作，得到費城市警察局的充份肯定，贏得了新的榮譽，受到各界人士的一致好評。費城市警察局頒發的獎狀上寫著“感謝您們對我們使命的堅定支持和奉獻。 我們衷心感謝您的辛勤工作和奉獻精神”。

大費城華人餐館協會會長朱楓在接受獎狀時表示，大費城華人餐館協會自2005年創會以來，十分重視與費城市警察局，以及當地非華裔社區的互動和溝通，增進華人華社與當地社會的理解和友誼，取得了十分可喜的成就。他希望這一寶貴的傳統經驗能夠得到發揚光大，造福華人社區，也造福當地社會。

大費城福建同鄉會會長楊道鋒，大費城連江同鄉會會長盧端金也發言，表示未來要更加積極地參加費城市警察局和當地非華裔社區組織的活動，讓社會更加瞭解華人熱心公益，熱衷奉獻的優秀品質。Total 自動取款機服務公司董事長陳啟偉則表示，今後還要盡自己的能力，回饋社區，多為社會作貢獻。

參加聖誕派對慶祝活動和頒獎儀式的還有各界代表：葉友銘、盧統設、王秀香、王其全、林振明，張軍，李麗芳，陳齊瑜、浦靜芳、劉素芬、盧麗容、倪忠、陳楊文、楊定增、餘盛鋒、楊行武、劉用武、江化棋等。

19分局表彰。（照片由鄭朝航提供）
19分局表彰。（照片由鄭朝航提供）

39分局聖誕聯歡。（照片由鄭朝航提供）
39分局聖誕聯歡。（照片由鄭朝航提供）

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