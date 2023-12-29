新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施

新州一項新法規定賣房者和房東必須詳細披露房屋的水災損害。圖為新州韋斯特維爾一處社區在風暴過後淹大水，一名居民仍涉水出門。(美聯社)

為了因應氣候變遷影響下日益增 加的水患風險，新州 州長墨菲(Phil Murphy)所簽署的新法，將在2024年初生效，新法規定新澤西州 賣房者和房東從3月起，需填寫表格，並詳細註明房產是否有受到任何洪水 損壞、滲水或積水。

新法將規定賣家或房東，必須填寫一份更新披露表格，註明該房產是否曾因為像是強降雨、沿海風暴潮、潮汐淹沒或河流溢流等自然災害事件，受到「洪水損壞、滲水或積水」等情況，並是否曾向任何保險公司提出水患損害索賠；如果有，那就必須註明次數。

目前現有的揭露表詢問房屋是否有污水泵、漏水、潮濕地下室或爬行空間(crawl space)以及黴菌問題等；房東則還需要填寫另一份關於停車場水患情況的表格來告知租戶。

新規定的披露表中，則詳細詢問關於房產水患歷史問題，包括像是房產是否有一個或多個污水泵、污水泵運作是否有問題以及房主是否知道房產地下室或爬行空間內有無漏水、潮濕或黴菌問題；同時還詢問房主是否曾進行維修，或針對水患或潮濕採取措施，以及所有相關維修的日期、地點和性質。

新澤西州環境保護廳(Department of Environmental Protection)稱，新州已經因為氣候變遷，而導致財產損失增加，包括日益常見的暖冬、更多強降雨和只增不減的長期洪水等問題。

新州近期出現異常多的降雨量，部分地區已出現洪水災情；德拉瓦河盆地管理委員會(Delaware River Basin Commission)報告指出，南澤西許多社區在短短24小時內，出現2吋至3吋的降雨量，導致威爾遜上將大道(Admiral Wilson Boulevard)等主要道路被迫關閉；新州西南部地區，更是出現超過5吋地降雨量，導致淹水。