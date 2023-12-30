嶺南畫派傳人林海榮工筆畫作品展將於1/13日、14日開展

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林海榮，字熙彥，1972年生，廣東廣州市人，嶺南畫派傳人，現為國家一級美術師，中國美術家協會會員，全國非物質文化遺產書畫創作傳承人，中央電視台《藝術傳承》欄目組客座教授，江蘇宜興品鑒堂紫砂藝術館館長，紐約詩畫琴棋會書畫院藝術顧問，紐約中華美國僑社書畫院副院長，紐約美中文化中心理事會常務理事。

林海榮擅長工筆、寫意繪畫，以工筆畫的方式進行大自然的繪畫，通過他的工筆人物花鳥可以看出他在這方面的優勢，他留在中國美術中的經典畫作為當代人創作藝術作品提供了藍本，人們可以通過他的畫作更好的追求中華民族的審美特質，同時從其畫作中追求一個時代的精神。他的畫作中，為人們傳遞出一種恬靜、淡然的人文氣息。他的畫作中，人物或花鳥總是可以體現出輕重的變化，畫面的色彩簡明輕快、不存在繁瑣、雜亂的處理，因此整個畫面非常純粹，從其畫作中可以看出他對人物、花鳥的情懷，也可以從中觀察到他深厚的文化內涵。

畫展將於2024年1月13號和14號在紐約華埠 孔子大廈交誼廳舉辦，地址為33Bowery St New York, NY 10013。時間：1月13號10:30Am -4:30Pm，14號:9:30Am - 4:30Pm，歡迎大家前來參觀。

本次活動主辦方為「愛蓮閣」熙彥國畫工作室"Ailian Pavilion" Xian Chinese Painting Studio；紐約詩畫琴棋會Chinese Cultural Art Association。協辦為中華美國僑社書畫院Chinese American Overseas Chinese Society Calligraphy and Painting Academy；美中文化產業中心A & C Culture Center Inc。