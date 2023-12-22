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聯邦：新州風力電廠恐危害鯨魚 但不會致死

編譯周芳苑／綜合報導
聯邦科學機構的評估顯示，將在新州南部海岸建造的「大西洋海岸計畫」不太可能危及瀕臨滅絕物種的永續生存。(美聯社)
聯邦科學機構的評估顯示，將在新州南部海岸建造的「大西洋海岸計畫」不太可能危及瀕臨滅絕物種的永續生存。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，新州目前唯一初步獲准的海上風力發電項目可能對鯨魚和其他海洋哺乳動物產生不利影響，但電廠興建、運作以及最終拆除都不致於嚴重傷害或殺死這些生物。

NOAA稱，即將在新州南部海岸建造的「大西洋海岸計畫」(Atlantic Shores project)不太可能危及瀕臨滅絕物種如鯨魚、海龜或魚類的永續生存，也不會破壞或對任何重要棲息地造成有害影響。

這項結論與4月對海風一、二期計畫(Ocean Wind I and II projects)所發布的評估結果幾乎相同；該兩項計畫預訂建在同一地區，但丹麥風力發電巨頭 Orsted 以通膨、供應鍊問題以及未能獲得所需政府津貼等為由，10月終止計畫。

NOAA稱，新州大西洋海岸風電計畫不致於對「北大西洋露脊鯨」棲息地造成影響，全世界目前約僅存360頭露脊鯨。風電計畫對露脊鯨的影響將僅限於暫時行為干擾。

NOAA、海洋能源管理局、海洋哺乳動物委員會三個聯邦科學機構以及新州環保廳表示，目前無證據顯示海上風力活動與鯨魚死亡有關。

反對者強力阻撓風電計畫。

Save LBI組織日前呼籲新州環境監管機構評定大西洋海岸不符合該州沿海地區管理規則；該組織聲明，這些項目將與北美露脊鯨遷徙路徑交集、構成威脅，近海大規模工業化對海洋生態、人類生態以及新州經濟造成的損害不容接受。

共和黨民選官員呼籲暫停岸邊風電項目，促使國會審計處(GAO)展開調查。

大西洋海岸風電項目2021年獲准，發電量足供70餘萬戶家庭使用；該項目將由Shell New Energies US和EDF-RE Offshore Development兩企業合作。

圖為新州大西洋城目前岸置的風力發電設施。(美聯社)
圖為新州大西洋城目前岸置的風力發電設施。(美聯社)

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