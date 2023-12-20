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新州護士工會批准為期3年新約 罷工落幕 返崗日期未定

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州羅伯伍德強生大學附屬醫院的護士工會15日正式批准一份三年期新合約，近130天的罷工抗爭終於完全落幕。(美聯社)
新澤西州羅伯伍德強生大學附屬醫院的護士工會15日正式批准一份三年期新合約，近130天的罷工抗爭終於完全落幕。(美聯社)

新澤西州羅伯伍德強生大學附屬醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)的護士工會15日正式批准一份三年期新合約；兩周前公會與院方在經歷激烈的罷工後，達成暫時性協議。

醫院院長李伊(Alan Lee)在15日晚間發表的聲明表示：「我們對今日的表決結果感到高興，期待歡迎我們的護士回家。」

代表約1700名護士的「聯合鋼鐵勞工4-200支會」(United Steel Workers Local 4-200)因調薪和人員配置比例等問題，和資方一直存有歧見，8月談判破裂，罷工持續了120多日。

工會主席茱蒂‧丹尼湼拉(Judy Danella)表示：「若不是護士們團結起來，堅持要求我們的病患獲得應有的照顧，這份合約就不可能達成。這場罷工運動一直與安全和有品質的護理有關，我們準備好重返工作崗位，做我們熱愛的事情。」

羅伯伍德強生大學附屬醫院16日表示，護士返回工作的日期尚未確定。

幾個月以來，工會成員在罷工期間無薪資可領，也沒有醫療福利；12月初終於達成一項暫時性協議，當時工會表示在人員配置標準上做出一些讓步。

護士要求推動實施類似加州法律強制規定的人員配置比例。工會表示，新合約還要求醫院增加70名全職和兼職註冊護士職位，已於5月1日起生效。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)10月拜訪羅格斯大學(Rutgers University)，就勞資爭議與醫院人員配置規範問題舉行公開聽證會，他強調護士的辛勞，並批評院方，15日他在臉書(Facebook)發文祝賀護士與醫院達成和解，「恭喜聯合鋼鐵勞工4-200支會的護士批准一項歷史性的工會合約，此前他們為了達成促進病患安全的護士病患比例配置，進行130天的罷工。謝謝你們，護士們，為了我們大家挺身而出。」

罷工 勞工 新澤西州

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