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門戶鐵路隧道計畫 新澤西段破土

編譯莊瑞萌／綜合報導
連接新澤西與紐約州的哈德遜河鐵路隧道計畫新澤西州段，舉行破土典禮。(Gateway Program Development Commission官網)
連接新澤西與紐約州的哈德遜河鐵路隧道計畫新澤西州段，舉行破土典禮。(Gateway Program Development Commission官網)

預算達160億元的「門戶鐵路隧道」(Gateway Program)計畫中，連接新澤西與紐約州的哈德遜河隧道計畫(ARC)新澤西州段，日前舉行破土典禮，曾經參與爭取預算的議員皆表示對於工程重啟感到欣慰，州長墨菲說，「我們距離讓大膽願景的門戶計畫成真，又前進了一步。」

「門戶鐵路隧道」計畫，在2010年遭時任新州州長克利斯蒂(Chris Christie)取消，14日的破土典禮，讓延宕12年的橋梁興建重新施工。

這項計畫屬於新澤西、紐約與美鐵(Amtrak)多階段工程計畫其中之一，預計將興建兩條新的哈德遜河鐵路隧道，並修繕現有113年歷史的老舊隧道。

今年10月，相關部門已發出開工通知給Conti Civil公司，可望完成北博根(North Bergen)的1號與9號公路進入新隧道的大橋工程，工程預計於2025年秋季完成。聯邦運輸部副部長創騰伯格(Polly Trottenberg)說，「該計畫將帶來深遠影響，改善交通連結並紓解全國最繁忙交通瓶頸狀況，同時創造就業機會與強化在地經濟。」

2010年10月，新州政府以預算超支為由取消該計畫。雖然公路橋在2010年開始動工，但「門戶」計畫官員表示，「完工遙遙無期，」因為克利斯蒂命令施工段回填，導致目前當地仍是一處山丘。

「門戶鐵路隧道」最早由美鐵在2011年2月提出，2014年10月，美鐵公布工程研究發現，2012年超級風暴珊迪帶來的洪水，對兩條隧道造成的損害，可能導致其中一條隧道需緊急修理而關閉，因此讓該計畫興建變得更加緊迫。隧道的一個孔道一旦關閉，從新澤西到紐約的火車運輸量將減少剩25%，將影響每天使用該隧道的450列火車。

川普政府任內，由於門戶計畫獲得低度評價，無法獲得聯邦補助，目前該計畫即將獲得68億元的聯邦資本改善補助，110億元聯邦資金就此宣告完成，其餘資金則將由兩個州和美鐵支應。

新澤西州 預算 新州

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