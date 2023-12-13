費城汽車失竊數量破17年紀錄 今年前11個月已逾2.1萬輛

費城今年前11個月的汽車失竊案達到驚人的2萬1111起，創下17年新高。(美聯社)

由於新冠疫情 後執法方式改變、竊賊技術日益提升，加上社群媒體 的惡質挑戰風潮，費城 面臨十幾年來最嚴重的汽車失竊潮。

據費城詢問報報導，費城警局統計，自2006年以來該市的汽車失竊案增加136%以上，從當年的8916起攀升至今年前11個月驚人的2萬1111起；自2006年來已超過9萬4000輛汽車失竊，其中35%發生在2022年和今年前11個月。自2016年以來只有8天單日遭竊超過100輛車，均發生在今年7、8月。

過去17年中，車輛失竊案在2017年為最低點，僅1501起；從此低點到今年的峰值，增幅超過1306%。在此期間，車輛失竊案僅有兩年超過9000起，就是去年的1萬1818起、今年逾2萬1000起。此外，前述數字並不包括持槍劫車。

費城警局重案組警監史密斯(Jason Smith)指出社群媒體上的「起亞男孩挑戰」(Kia Boyz Challenge)誘使年輕人偷車並拍成影片。截至11月9日的1萬9589起竊盜案中，超過61%的被盜車輛是現代或起亞汽車。汽車安全中心(Center for Auto Safety)執行長布魯克斯(Michael Brooks)表示此挑戰使得全國各地的車輛失竊案大幅上升，在2019年前全國範圍的車輛盜竊案幾乎是歷史最低水平，但疫情爆發後，交通執法減少，導致全國車輛盜竊的流行。

此外，隨著車輛機械性降低、愈來愈依賴電腦裝置，也愈來愈容易受駭客攻擊。在此同時，費城警局因人員退休、辭職，但卻遲遲招募不足人力補充，導致警力嚴重短缺。

費城居民佩恩(Laura Payne)的本田CR-V在10月時被偷，當她檢查AirTag定位時，發現車子已被開到康乃狄克州；最後，AirTag顯示位於新州百賽克郡(Passaic)的一座倉庫內，但警察循線追蹤到現場，只找到AirTag被貼在一輛批發食品配送卡車後面，佩恩的CR-V已不知去向。