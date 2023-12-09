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新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

華爾街日報報導，全美各州當中，目前失業率惡化最迅速的就是新澤西州，當地企業大砍白領工作之際，護士、司機等必須具備特定技能的勞動市場職缺，卻出現招不到人的窘境，醫療產業問題尤其嚴重。

報導指出，某些新州白領勞工雇主在截至10月的過去一年裡陸續裁員，但在同一時間裡，特定職缺卻一直雇不到人，醫療產業出現缺工問題特別明顯；新州經歷的狀況可能做為後疫情時期美國勞動市場的預測：失業率持續走高，整體就業市場成長緩慢，特定產業的缺工問題遲遲無法排除。

麥肯錫顧問公司(McKinsey)新州辦公室資深合夥人狄斯米特(Aaron De Smet)舉例說，新州出現狀況包括製藥公司需要具備某種特定技能的研究科學家、運輸公司需要擁有商業駕照的司機；某些正在裁員與縮編的企業，還是找不到適當人才遞補公司裡的某些職務空缺。

根據聯邦勞工部統計，新澤西州失業率在今年10月為4.6%，比去年同期增加1.3%；全美失業率在同一段時間裡則只增加0.2%，今年10月全國失業率為3.9%。

住在新州瑞吉屋(Ridgewood)的36歲居民布蘭妮‧瓊斯(Brittany Jones)說，原本在一家企業公關部門任職，2022年秋季失業之後，到現在提出工作申請超過1000件，卻還沒找到新工作。她說，每天忙著面試，與人力仲介公司電話開會並且填寫求職申請表，曾經在一家公司通過八道面試關卡，最後被告知未獲錄取。

瓊斯說，雖然擁有行銷宣傳碩士學位，也有10年工作經驗，但大型科技公司在2022年裡裁員人數成千上萬，導致現在她在求職市場要跟其他丟掉飯碗的白領勞工搶工作。

在瓊斯找不到工作之際，新州卻出現護理人員嚴重短缺的問題；專家並預估到2025年，新州將短缺超過10萬名護士。

新澤西州失業率惡化，圖為新州一處亞馬遜物流中心。(路透)
新澤西州失業率惡化，圖為新州一處亞馬遜物流中心。(路透)

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