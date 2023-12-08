治安差民眾買槍自保 賓州費城槍枝銷量創新高

自新冠疫情以來，賓州和費城的槍枝銷量與許可證核發數急劇增加，追究其原因是槍枝暴力氾濫，導致槍枝成為民眾保護自己和家人的唯一選擇。(美聯社)

根費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，自新冠疫情 以來，賓州和費城的槍枝銷量與許可證核發數急劇增加，追究其原因是槍枝暴力氾濫，導致槍枝成為民眾保護自己和家人的唯一選擇。

統計顯示，2021年費城市新核發的持槍許可證達5萬2230張，較前一年同期增加逾600%；同時賓州在2020年和2021年，槍枝出售或轉售均超過100萬件。

費城日耳曼鎮(Germantown)58歲居民珍妮絲·托斯托(Janice Tosto)過去從未動過買槍念頭，如今眼看治安敗壞，決定申請持槍許可證，但是坦言：「我對於自己必須這樣做，並不感到高興。」

根據統計，2022年費城有514人死於兇殺案，其中絕大多數涉及槍擊，費城切斯特(Chester)槍械造銷售商Surplus Armé老闆迪克森(Tom Dixon)表示：「我們的客戶來自世界各地，根據統計數據，有很多女性買槍。」

來自蒙哥馬利郡(Montgomery County)的塔米卡·穆瑞(Tamika Murray)在成長過程中槍枝始終是個禁忌，直到2018年，經歷緩刑和假釋後，決定買槍以備不時之需：「我知道這就是我需要的安全保障，身為一名非裔 單親媽媽，在我居住的社區，只能靠自己來保護家人。」

而且不單非裔女性買槍自保，連非裔男性也深受槍枝暴力威脅，霍爾(Brandon Hall)就是其中一人，他在2018年申請持槍許可證，並於隔年擁有人生第一把槍枝。

霍爾還以合法持槍可以提高安全為由，說服其他家族成員包括妻子、母親、兄弟甚至原本反槍的祖母也陸續買槍，霍爾表示：「我認為非裔社區愈來愈傾向擁槍自保。」並坦承：「有鑑於疫情期間暴力頻傳，大家普遍缺乏安全感，進而激發合法持槍的想法，社區居民也不再避諱買搶。」