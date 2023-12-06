190名警校學員控無薪加班 新州紐瓦克市400萬和解

新澤西州警察訓練學院教官突襲檢查學員寢室。(New Jersey State Police Training Academy官方臉書)

新澤西州 紐瓦克市(Newark)近200名曾在該州警校受訓的學員，聲稱在2017及2018年受訓期間被迫無薪加班，因此提出聯邦集體訴訟；市府最近同意支付400萬元達成和解。同案衍生出另一起訴訟，集體訴訟發起人之一聲稱遭上級報復，現正等待排期仲裁。

根據2020年8月11日提出的集體訴訟，190名曾在新澤西州警察訓練學院(New Jersey State Police Training Academy)受訓的學員指紐瓦克市府作為學員的雇主，違反聯邦「公平勞工 標準法」(Fair Labor Standards Act)，在他們16周受訓期間，從周一早上到周五晚上的額外工作支付加班費。

訴訟指，學員每周受訓40小時，時薪17.5元，但每天還要額外工作8小時，包括清潔、維護營房、淋浴間及學院其他設施，卻沒有獲得報酬，「被告要求原告定期超出預定時間輪班工作，但沒有支付相應的工資。」

市府最初承認雇用原告等人作為受訓警察學員，但否認拖欠工資，纏訟近3年後，雙方終於達成和解。

紐瓦克地方法院聯邦法官阿爾蒙特(Jose R. Almonte)應雙方請求，將於1月4日舉行和解聆訊。

這起集體訴訟是由2017年進入警校受訓的阿齊茲(Malikul Aziz)、克魯茲 (Ronnie Cruz)及2018年班的拉姆沙尼(Rudan Ramshani)，代表兩屆共190名學員共同發起。

同時，現任紐瓦克市警探的阿齊茲另外提出訴訟，指他因為發起集體訴訟而遭當局報復，包括在紐瓦克特警隊選拔前被沒收槍枝，使他無法參加，被剝奪參加入菁英部隊的機會。此外，在提出集體訴訟兩天後，遭當時的警察局長發出一份初步紀律處分通知，指他違反部門規則和條例的行為，還一度遭停職處分。

阿齊茲表示，在提出集體訴訟前，自己曾因救起一名溺水兒童而獲得部門榮譽勳章。

相關訴訟尚待排期仲裁。