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解決教師荒 新州當教師 免基本能力測驗

編譯尤寶琪／綜合報導
未來想要在新澤西州擔任教職的人士，不必再參加標準化測驗。(美聯社)
未來想要在新澤西州擔任教職的人士，不必再參加標準化測驗。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)27日簽署新法律，將不再要求想成為教師的人參加基本能力測試，相望藉此緩減新州教師短缺的問題。

儘管有人批評擔憂，取消能力測試，將會削弱教育工作者標準，但此法案仍獲得兩黨議員支持並順利通過。

根據先前的法律，想成為教師的人，若沒有在SAT、ACT或GRE測驗中取得前三分之一排名的成績，那就必須通過包括了閱讀、寫作、數學和與其專業相關的普瑞細斯(Praxis)基本能力測驗。

根據新法(S1553)，教師候選人若符合新州的其他標準，包括擁有學士學位和學生教學經驗等，就可獲得替代資格證照；如果在學校連續任教四年，則可獲得標準許可證照；這項立即生效的法律，適用於新州公立、特許學校和特殊教育私立學校的老師。

新澤西教育協會(New Jersey Education Association)長期以來一直在遊說此措施，表示通用標準化考試，會阻止大有前途的未來教師進入課堂中。

新澤西教育協會在聲明中指出：「這對新州學生來說是很棒的一天，因為現在讓高素質教育工作者進入新州公立學校課堂的障礙減少了。」

「在全州教育工作者嚴重短缺的情況下，那些已獲得認可學位並成功完成學生教學的合格候選人，不應該因為，一場無法有效測量優秀老師所需知識或技能的單次標準測試，就被禁止進入課堂。」

該法案5月在州眾議會以71比3順利通過，6月在州參議會則是以36比1通關。

州長墨菲在此法通過前一年，就曾為了減緩教師短缺問題，而簽署過一項類似的法案，取消新州對教師須通過教育師資績效評估(edTPA)的規定；美國目前只有16個州仍採用這項飽受爭的評估，而新州當時就是其中一州；該評估要求受測人必須提供80頁的作品集和授課影片。

教育 新州 新澤西州

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