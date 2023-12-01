涉國會暴亂 新州男在國民兵服役 引發疑慮

新澤西州陸軍國民兵。 (美聯社)

新澤西州男子葉特曼(Gregory Yetman)因參與2021年1月6日的國會暴亂而遭通緝，之後承認當時雖在場，但他聲稱支持警方執法、也並未參與暴動或襲警。令許多人擔憂的是，葉特曼事後繼續在新州 陸軍國民兵 (New Jersey Army National Guard)服役。

據NJ.com報導，葉特曼2021年1月7日在臉書貼文中承認他前一天就在國會大廈，「我親眼目睹了這一切」；軍方很快便得知此事，並於1月14日通知聯邦檢察官，再過8天聯邦調查局(FBI )便訊問了葉特曼。他認為警方過於暴力，但仍支持執法，還聲稱幫忙接觸到化學刺激物的人沖洗眼睛。

這項調查後來不了了之。

葉特曼2021年全年、2022年部分時間仍在國民兵服役，直到2022年8月一名FBI探員才確認編號278的「攻擊聯邦警員」 (Assault on a Federal Officer，AFO)嫌犯是葉特曼，影像中他撿起地上的胡椒噴霧罐繼續向警察噴灑約12至14秒。

又過了一年多後，葉特曼才被指控襲警。今年11月8日，FBI探員到新州準備逮捕時卻被他逃脫，直到10日上午葉特曼才向警方自首。他目前指控犯下五項罪行，被關押在新州監獄，等待開庭。

喬治華盛頓大學極端主義計畫(Program on Extremism)的研究員路易斯(Jon Lewis)指出鑒於政府調查的規模和範圍，可以理解葉特曼一案曠日廢時，但過程長達一兩年，恐讓嫌犯變得更激進；如果嫌犯擁有軍人或權威人士身分，情況可能就更麻煩了。