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新州代理教育廳長 明年2月退休

編譯尤寶琪／綜合報導
代理教育廳長艾倫-麥克米蘭宣布明年2月1日將退休，結束30年教育生涯。(取材自州長辦公室網站)
代理教育廳長艾倫-麥克米蘭宣布明年2月1日將退休，結束30年教育生涯。(取材自州長辦公室網站)

新澤西州最高教育官員，代理教育廳長艾倫-麥克米蘭(Angelica Allen-McMillan)，在任職三年後即將退休，結束30年教育生涯。

在州長墨菲(Phil Murphy)政府中，負責監督新州公立學校系統的代理教育廳長艾倫-麥克米蘭，27日宣布將在2024年2月1日退休；艾倫-麥克米蘭指出，她母親在今年去世，是讓她決定結束30年教育生涯的主因。

艾倫-麥克米蘭在X(前推特)上寫道：「我有幸在過去三年多的時間內擔任教育廳長，並以此為我的職業生涯畫下句點，是我職業生涯中最有價值的專業成就和經歷。」

「這是我28年教育生涯的頂峰，是一場旅程和我熱誠的結晶。但自從我母親在今年秋天去世後，我花了些時間與我的丈夫和家人一起，好好回顧了我的職業和它在我生活中的地位；這回顧反省讓我做出這決定，大膽地展望人生的下一個篇章，因為我知道有人會看照好我們州教育系統的未來。」

艾倫-麥克米蘭在新州教育出現動盪時接任廳長一職；她在2020年10月，也就是學校和學生仍在適應新冠肺炎疫情第一年的混亂中上任；從那時起，各個學區一直都在努力從疫情造成的學習缺失中恢復過來。

墨菲提名艾倫-麥克米蘭接替雷伯萊特(Lamont Repollet)成為教育廳長，但艾倫-麥克米蘭的提名始終未獲得州參議會的批准，因此是以代理教育廳長身分上任。

墨菲27日在聲明中表示，艾倫-麥克米蘭在「我們學校面臨極其困難的時期，領導了該部門三年多」；他說：「艾倫-麥克米蘭宣布將在一月底退休，我想藉此機會感謝她為新州人民的付出，並祝福她在下一個人生章節中，一切順利。」墨菲並未透露將會選誰接任教育廳長一職。

教育 退休 新州

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