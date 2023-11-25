曾有性侵史 費城「自由媽媽」領導人稱遭抹黑

費城 一位牧師費雪(Phillip Fisher Jr.)不僅是共和黨 支會領袖，也協調保守派社團如「自由媽媽」(Moms for Liberty)分會活動，積極參與地方政治。但最近費雪才被發現曾性侵 孩童、是登記在案的性侵犯之黑暗過往，而費雪堅稱這是他被欲脫離的「邪教」組織所抹黑。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，「自由媽媽」費城分會主席阿姆斯壯(Sheila Armstrong)聽到費雪的犯罪史時感到震驚，她16日才收到一份虐待兒童歷史證明，稱費城資料庫中已將費雪從「無前科」列為「已表明或成立的虐待兒童者」。

費城共和黨城市委員會主席芬納蒂(Vince Fenerty)亦十分訝異，他已要求費雪辭去第42選區領導人職務。

庫克郡(Cook County)巡迴法院書記官文件顯示，該郡大陪審團2011年1月指控費雪12項性侵和嚴重性虐待。15個月後，費雪放棄接受陪審團審判的權利，並認罪其中一項「對13至17歲未成年人實施嚴重性虐待」的罪名。

文件稱費雪承認2011年1月他與一名14歲男孩口交和雞姦；費雪被判三年監禁，在獄中等待開庭近20個月。

而費雪一再否認有任何不當行為，表示認罪是為了離開郡監獄，因他在獄中被其他囚犯施以暴力，他當時崩潰了，不顧一切地想離開。

費雪表示，一切都出於他與多次競選總統的民主黨陰謀論者拉魯什(Lyndon LaRouche)的組織之爭執，案中的14歲男孩和他的父母都是該組織的成員。在他有意離開後，拉魯什的政治行動委員會便進行抹黑行動，費雪稱「我才是受害者，他們捏造指控，以掩蓋我在人權問題上提出的抱怨。」

費雪表示，他從未刻意隱瞞任何事情，這些資訊一直是公開的，很容易便能從資料庫搜索到。