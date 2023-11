酒水送到家 新州DoorDash率先取得「外賣送酒」許可

外送業者DoorDash率先取得新澤西州政府許可,提供第三方送酒到府服務。(美聯社)

新澤西州 通過特殊法規允許酒吧、餐廳和酒莊透過第三方送貨服務將酒類送到消費者家中,時隔一年,外送業者DoorDash率先取得許可,正巧趕上年底節日,可在家家戶戶過節時將酒水送到家。

不過,這項新規設有種種限制。 根據新州 酒精飲料管制局(Division of Alcoholic Beverage Control)核發給 DoorDash的許可證,禁止將酒品送到大學校園、旅館、辦公室和自帶酒水的餐廳(Bring Your Own Bottle)。

根據規定,DoorDash司機還要遵守多項規則,包括須查看收貨人身份證件、而且必須當面交貨,不允許將酒品留在訂貨人家門口的「非接觸式」交貨。

每位顧客首次購買之前都必須掃描身份證件。

此外,DoorDash酒品配送司機必須通過酒精合規訓練、年滿21歲並接受背景調查。

DoorDash指出,包括新州,全美目前共有35個州外加華府和波多黎各允許由DoorDash將酒品送貨到家;DoorDash發言人稱,目前紐約州 也允許第三方送酒到府,但德拉瓦州尚未開放, 在賓州則僅限於啤酒和其他麥芽飲料。

DoorDash表示,獨立酒類商店在加入該平台後第6個月銷售額平均增加 180% 以上。

DoorDash向新州酒精飲料管制局支付2000元以取得許可證;許可證於14日生效、效期至2024年9月30日。