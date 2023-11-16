民主黨主導新州議會 州長墨菲的3議題可望持續推動

新州民主黨保住州議會的多數地位後，民主黨籍州長墨菲可望持續推動上任以來的各項政策。(美聯社)

根據NJ.com報導，日前新澤西州 議會選舉，民主黨 席次領先共和黨，讓民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)吃下一顆定心丸，可望持續推動販酒許可改革、賭場禁菸和禁止禁書等三大政策。

亨特登郡民主黨委員會主席培瑞茲(Arlene Quinones Perez)表示：「我們取得極大的授權，州長可以憑藉授權，持續推動上任以來的各項政策。」

今年元月，墨菲發表州情咨文以來，呼籲州議會針對過時的販酒許可制進行修法，因為現行法規限制地方政府依據人口核發販酒許可證，結果在有心人士炒作下，一張販酒許可證行情被哄抬至數百萬元，引起餐飲業者強烈不滿。

今年9月間，墨菲認為修法內容不夠完備，希望全面推動販酒許可制度改革，指責新州 啤酒、葡萄酒等廠酒「都在荒謬限制下運作」，並強調：「我同意大家的觀點，希望取消這些限制。」

同時墨菲力挺的賭場禁菸法案，受到工商領袖和部分賭場員工反對，遲遲未能過關。

據了解，新州2006年已立法禁止在酒吧、餐廳等公共場合吸菸，唯獨開放賭場保留25%空間作為吸菸區。

雖然賭場禁菸法案可能會趕走有抽菸習慣的賭客，但州參議會民主黨籍議長史卡塔里(Nick Scutar)透露新法「可能很快就會在參議會投票」。

另外有鑑於圖書限制令在全國各地蔓延，民主黨籍州參議員茲維克(Andrew Zwicker)祭出反制措施，推動禁止禁書法案(S3907)，即「禁止」圖書館和學校董事會因「黨派或教義反對」而「禁止或限制某些特定書籍」，違反規定者將面臨罰款處份，並授權財政廳和教育廳暫停州政府撥款。

而且在民主黨取得州議會多數席次後，茲維克信心滿滿表示：「看到這次選舉結果，我認為現在正是(立法)最佳時機。」