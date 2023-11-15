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全國最年長 新州90歲公僕逝世

編譯廖振堯／綜合報導
90歲的海絲特．戴維斯不僅是新澤西州、也是全國最年長的政府雇員，工作50多年後仍無意退休。(取自Earl Brown Instagram)
90歲的海絲特．戴維斯不僅是新澤西州、也是全國最年長的政府雇員，工作50多年後仍無意退休。(取自Earl Brown Instagram)

90歲的海絲特．戴維斯(Hester Davis)不僅是新澤西州、也是全國最年長的政府雇員，工作50多年後仍無意退休。然而，海絲特的家人本周透露她已於9月29日去世。她宛如社區的基石，勤奮，不斷學習、投身奉獻的精神常駐人心。

據NJ.com報導，海絲特在新州紐瓦克的青年職涯諮詢站(Newark Youth One Stop Career Center)工作，幫助16歲至24歲的年輕人尋找就業機會。在新冠疫情最嚴重期間，許多與她同齡的員工紛紛退休或辭職，但海絲特堅守崗位，繼續指導和幫助社區民眾謀職。

她的家人說，儘管海絲特無法到辦公室，但她還是會出席線上課程，她的年齡也不妨礙學習如何使用Zoom、Excel等軟體以完成工作。

海絲特的孫子、蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)教授布朗(Earl Brown)表示，她永遠不會讓任何障礙阻止她幫助別人。「當很多人被解雇、被放無薪假或想放棄時，只要與我祖母談一談，就足以獲得激勵；她就是這樣一個人。」

布朗也提到，祖母總是向家人和朋友說她2021年在州勞工廳任職屆滿50年時，收到州長墨菲(Phil Murphy)不只一通，而是兩通祝賀電話。這個里程碑對許多人來說相當於一生職涯的兩倍長度。

墨菲9日在一份電郵聲明表示，「海絲特·戴維斯是一位忠誠公僕的縮影，她在新州勞工廳工作50多年，幫助了無數民眾。我想就海絲特逝世向她的家人致上最深切的哀悼，她對本州的服務永遠不會被忘記。」

海絲特的奉獻不止於工作，也延伸到社區，特別是教會；她在公園大道基督會服務了數十年，牧師華萊士(Harriet Wallace)說她如同教會的支柱。

退休 勞工 新州

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