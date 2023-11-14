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涉澤西海岸房產騙局 新州父子詐得250萬

編譯徐薏茹／綜合報導
涉嫌詐欺的布薩尼奇父子。(取自New Jersey Attorney General's Office官網)
涉嫌詐欺的布薩尼奇父子。(取自New Jersey Attorney General's Office官網)

新澤西州一對父子被控涉入一項澤西海岸(Jersey Shore)房地產投資騙局，詐騙投資人與放款人約250萬元。

新州檢察長辦公室指出，現年65歲的老布薩尼奇(George Bussanich, Sr.)，及其43歲兒子小布薩尼奇(George Bussanich, Jr.)，6日因2018年至2020年期間所犯下的詐騙案被起訴。

老布薩尼奇的女兒梅蘭妮·惠特尼(Melanie Whitney)已於3月7日對涉及此案的詐欺盜竊罪名認罪。

惠特尼宣稱要在海洋郡(Ocean County)從事購置舊屋、翻新後轉售的業務，接受兩名投資人的資金，然後又從房產抵押貸款機構獲得融資。這些舊屋其中兩棟位於斯普巴頓(Ship Bottom)、一棟位於馬納霍金地區(Manahawkin)、一棟位於衝浪城(Surf City)。

訴訟文件指出，惠特尼並未告知投資人和放款機構她的父親與兄弟也參與投資計畫。

布薩尼奇父子隨後將惠特尼收到的資金轉移至其他公司，或用於個人花費；小布薩尼奇還被指控在本案中利用假資訊申請貸款，獲取部分資金。

新州檢察長普拉金(Matthew J. Platkin)表示：「這些被告涉嫌為個人利益欺詐投資人與抵押貸款放款機構。我們將持續堅決地追究他們的責任，以嚇阻這些被告與新州其他涉及投資詐騙的人。」

布薩尼奇父子被控共謀、信用卡詐欺、三項洗錢罪、兩項欺詐盜竊罪；小布薩尼奇另外被指控偽造記錄。

這對父子詐騙犯將在高等法院接受審訊，惠特尼正在等待判刑。

投資 詐騙 小布

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