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新州州長花公帑看泰勒絲演唱會

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州州長墨菲被查出曾在流行音樂天后泰勒絲演唱會，以公帑支付開銷。(美聯社)
新澤西州州長墨菲被查出曾在流行音樂天后泰勒絲演唱會，以公帑支付開銷。(美聯社)

民主黨新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)被查出曾以公帑支付近1萬2000元在大都會人壽保險體育場(MetLife stadium)舉辦活動，其中包括2018年在流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的演唱會上花費的1000元。

政治新聞媒體「Politico」根據財務紀錄報導，墨菲2018年到2019年在多場活動中，用公款購買零食和飲料，這些活動包括泰勒絲演唱會、體育賽事和音樂會。

消息曝光後，墨菲已請民主黨新澤西州委員會補足款項。

墨菲發言人表示，民主黨新澤西州委員會原本要負擔場館費用，卻未付錢，款項遂透過墨菲每年9萬5000的年度開支帳戶支付。 

墨菲的發言人珍妮佛‧休提諾(Jennifer Sciortino)表示，「當初發現這筆款項未繳納，州府馬上介入並負起責任」。

休提諾指出，委員會當時正值領導團隊變動，交接事務包括多筆可疑帳款，墨菲辦公室已向委員會求償，「這與多年來的作為一致」。

新澤西州民主黨發言人斯維賓斯基(Phil Swibinski)坦言當時正值領導團隊人事異動，稱現任委員會領導團隊「不知道州府付了錢」，黨內官員已介入調查。

斯維賓斯基說，「新澤西州民主黨經常為墨菲舉辦的活動餐飲埋單，包括在大都會人壽保險體育場舉辦的活動，這些款項都依州法向新澤西州選舉執法委員會(ELEC)報告。」

新澤西州州長墨菲被查出曾在流行音樂天后泰勒絲演唱會，以公帑支付開銷。(美聯社)
新澤西州州長墨菲被查出曾在流行音樂天后泰勒絲演唱會，以公帑支付開銷。(美聯社)

新澤西州 民主黨 大都會

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