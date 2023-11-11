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新州星韻童聲合唱團等唱響2023世界文化節

記者劉偉/新澤西訊
星韻童聲合唱團演出合影，其藝術總監和指揮沈曉星(後綠衣者）是這次世界文化節組委會指定的華人文藝表演童聲合唱執行總監。（星韻合唱團提供）
星韻童聲合唱團演出合影，其藝術總監和指揮沈曉星(後綠衣者）是這次世界文化節組委會指定的華人文藝表演童聲合唱執行總監。（星韻合唱團提供）

第四屆世界文化節（WCF）於9月29日至10月1日在美國首都華盛頓特區的國家廣場舉行，主題是《天下一家》。本次世界文化節吸引了包括新澤西、紐約等來自全球180個國家和地區的1萬7千名表演者參加演出，註冊參會人數超過了45萬。

在這次盛會上，由21個成人合唱團及4家組合的童聲合唱團組成、美國上千名華人參演的大合唱唱響世界文化節。華人大合唱加上1個武術團和1個舞蹈團及舞獅舞龍表演首次登上世界文化節舞臺，展現出了華人的團結精神與中華民族的燦爛文化。

四家組合的童聲合唱團由新州知名童聲合唱指揮沈曉星老師帶領的新州星韻童聲合唱團近60人、新州知名聲樂老師李霞帶領的李霞少兒合唱團近40人、華盛頓DC知名聲樂老師張麗慧帶領的童聲團隊組成。合唱團的小演員們用中文聲情並茂演唱了《歌聲與微笑》和《茉莉花》兩首歌曲。童聲和成人和聲交相輝映，把《茉莉花》這首代表中國形象和傳統文化的世界名曲演繹出別樣味道。大螢幕上出現的小演員們天真無邪的笑臉，如同滿天星鬥熠熠閃亮。美妙的童聲為千人大合唱注入活力和童真，如同天籟一般，直抵人心深處，讓聽不懂中文的各國觀眾也驚訝歡呼、深深感動！這場演出凝聚了演員、指揮、聲樂老師和志願者們的辛勤汗水、不懈努力和心血凝結，才能在這場世界級別的盛會中精彩綻放，吐露芬芳。

華人 新州 新澤西

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