新州星韻童聲合唱團等唱響2023世界文化節

星韻童聲合唱團演出合影，其藝術總監和指揮沈曉星(後綠衣者）是這次世界文化節組委會指定的華人文藝表演童聲合唱執行總監。（星韻合唱團提供）

第四屆世界文化節（WCF）於9月29日至10月1日在美國首都華盛頓特區的國家廣場舉行，主題是《天下一家》。本次世界文化節吸引了包括新澤西 、紐約等來自全球180個國家和地區的1萬7千名表演者參加演出，註冊參會人數超過了45萬。

在這次盛會上，由21個成人合唱團及4家組合的童聲合唱團組成、美國上千名華人 參演的大合唱唱響世界文化節。華人大合唱加上1個武術團和1個舞蹈團及舞獅舞龍表演首次登上世界文化節舞臺，展現出了華人的團結精神與中華民族的燦爛文化。

四家組合的童聲合唱團由新州 知名童聲合唱指揮沈曉星老師帶領的新州星韻童聲合唱團近60人、新州知名聲樂老師李霞帶領的李霞少兒合唱團近40人、華盛頓DC知名聲樂老師張麗慧帶領的童聲團隊組成。合唱團的小演員們用中文聲情並茂演唱了《歌聲與微笑》和《茉莉花》兩首歌曲。童聲和成人和聲交相輝映，把《茉莉花》這首代表中國形象和傳統文化的世界名曲演繹出別樣味道。大螢幕上出現的小演員們天真無邪的笑臉，如同滿天星鬥熠熠閃亮。美妙的童聲為千人大合唱注入活力和童真，如同天籟一般，直抵人心深處，讓聽不懂中文的各國觀眾也驚訝歡呼、深深感動！這場演出凝聚了演員、指揮、聲樂老師和志願者們的辛勤汗水、不懈努力和心血凝結，才能在這場世界級別的盛會中精彩綻放，吐露芬芳。