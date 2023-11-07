我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州霍利山霍爾拜因中學一名女學生今年2月6日疑似因長期遭受霸凌而在學校洗手間內輕生，被發現後緊急送醫，兩天後仍回天乏術。(F. W. Holbein Middle School官方臉書)
新澤西州霍利山霍爾拜因中學一名女學生今年2月6日疑似因長期遭受霸凌而在學校洗手間內輕生，被發現後緊急送醫，兩天後仍回天乏術。(F. W. Holbein Middle School官方臉書)

新澤西州11歲中學生費莉西亞‧洛埃波-梅蘭德茲(Felicia LoAlbo-Melendez)不堪長期霸凌，兩度發電郵求助校方未獲回應，今年2月在校園內輕生，送醫不治；她的母親愛萊娜‧洛埃波(Elaina LoAlbo)已於2日向學區及行政人員提起告訴，指控校方未能保護學生遠離霸凌。

這宗針對羅斯蘭德區(Roseland)的訴訟由洛埃波與納格爾‧賴斯(Nagel Rice)律師事務所提出；該事務所今年稍早贏得另一場校園霸凌官司，被告學區賠償新澤西州洛克威鎮(Rockaway Township)不堪同學數度網路霸凌而在2017年自殺的12歲瑪洛莉‧葛洛斯曼(Mallory Grossman)父母910萬元。

律師黛安娜‧沙蒙斯(Diana Sammons)表示，「我們將為費莉西亞伸張正義，追究霍利山(Mount Holly)學區的責任，並釋出這種行為不能接受的訊息；希望，希望未來不會再有其他無辜學童受害。」

伯靈頓郡(Burlington)檢察官辦公室聲明表示，霍爾拜因(F. W. Holbein)中學有一名學生今年2月6日被發現在一處上鎖的廁所隔間內失去意識，緊急送醫急救，兩天後回天乏術。

檢方表示，法醫確認死因是自殺，「檢查學校監視錄影畫面顯示，悲劇發生時，死者獨自一人在洗手間裡」。

費莉西亞過世前兩周，她的父親、新澤西交通局(NJ Transit)警探梅亞歷克西斯‧蘭德茲(Alexis Melendez)甫因癌症逝世。

洛埃波說：「女兒遭霸凌期間，她哭著回家是家常便飯。」

費莉西亞表示，女兒自殺前一個月，曾寫電郵給校方行政人員，提議組建類似社團的「創傷小組」，讓學生有一處安全的空間談論創傷並舒解壓力。

費莉西亞未獲校方回應，她死前一周再次寄電郵給校方，表明她與朋友經常在學校遭受霸凌，但校方未採取行動，因此已「違法」。 

洛埃波指控校方「蓄意忽略」學生面臨的風險，形塑霍利山鎮(學區)的「霸凌文化」。

霸凌 新澤西州 學區

上一則

霸凌案頻傳 賓州大2兄弟會被停權

下一則

休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

延伸閱讀

反堵車費 新州李堡提集體訴訟

反堵車費 新州李堡提集體訴訟
新州男詐騙10多名長者逾20萬元 被判刑8年

新州男詐騙10多名長者逾20萬元 被判刑8年
美因涉俄制裁中企 北京抨擊濫用國家力量霸凌

美因涉俄制裁中企 北京抨擊濫用國家力量霸凌
挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20
根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

全美最適合創業都會 亞城奪冠

2023-11-03 02:15

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝