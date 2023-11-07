新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生

新澤西州霍利山霍爾拜因中學一名女學生今年2月6日疑似因長期遭受霸凌而在學校洗手間內輕生，被發現後緊急送醫，兩天後仍回天乏術。(F. W. Holbein Middle School官方臉書)

新澤西州 11歲中學生費莉西亞‧洛埃波-梅蘭德茲(Felicia LoAlbo-Melendez)不堪長期霸凌 ，兩度發電郵求助校方未獲回應，今年2月在校園內輕生，送醫不治；她的母親愛萊娜‧洛埃波(Elaina LoAlbo)已於2日向學區 及行政人員提起告訴，指控校方未能保護學生遠離霸凌。

這宗針對羅斯蘭德區(Roseland)的訴訟由洛埃波與納格爾‧賴斯(Nagel Rice)律師事務所提出；該事務所今年稍早贏得另一場校園霸凌官司，被告學區賠償新澤西州洛克威鎮(Rockaway Township)不堪同學數度網路霸凌而在2017年自殺的12歲瑪洛莉‧葛洛斯曼(Mallory Grossman)父母910萬元。

律師黛安娜‧沙蒙斯(Diana Sammons)表示，「我們將為費莉西亞伸張正義，追究霍利山(Mount Holly)學區的責任，並釋出這種行為不能接受的訊息；希望，希望未來不會再有其他無辜學童受害。」

伯靈頓郡(Burlington)檢察官辦公室聲明表示，霍爾拜因(F. W. Holbein)中學有一名學生今年2月6日被發現在一處上鎖的廁所隔間內失去意識，緊急送醫急救，兩天後回天乏術。

檢方表示，法醫確認死因是自殺，「檢查學校監視錄影畫面顯示，悲劇發生時，死者獨自一人在洗手間裡」。

費莉西亞過世前兩周，她的父親、新澤西交通局(NJ Transit)警探梅亞歷克西斯‧蘭德茲(Alexis Melendez)甫因癌症逝世。

洛埃波說：「女兒遭霸凌期間，她哭著回家是家常便飯。」

費莉西亞表示，女兒自殺前一個月，曾寫電郵給校方行政人員，提議組建類似社團的「創傷小組」，讓學生有一處安全的空間談論創傷並舒解壓力。

費莉西亞未獲校方回應，她死前一周再次寄電郵給校方，表明她與朋友經常在學校遭受霸凌，但校方未採取行動，因此已「違法」。

洛埃波指控校方「蓄意忽略」學生面臨的風險，形塑霍利山鎮(學區)的「霸凌文化」。