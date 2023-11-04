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新州男詐騙10多名長者逾20萬元 被判刑8年

編譯廖振堯／綜合報導
科漢涉詐騙被判處八年徒刑。(取自Ocean County Jail)
科漢涉詐騙被判處八年徒刑。(取自Ocean County Jail)

新澤西州海洋郡(Ocean County)36歲男子科漢(Robert Cohan)被控詐騙10多名退休社區居民，金額超過20萬元，被判處八年徒刑。

新州媒體NJ.com報導，海洋郡檢察官辦公室表示科漢27日被判刑，並且必須向多名受害者賠償約22萬元。科漢於8月28日承認犯下詐欺盜竊罪(theft by deception)。

當局指出，科漢在2022年2月至5月期間，冒充合法承包商員工的親戚，以此身分哄騙退休社區的居民可以較低價格提供住宅外觀改善工程，前提是預先付款。但是，科漢當然收了錢沒辦事。科漢於2022年6月23日被捕並遭檢方起訴，隨後根據新州保釋改革法案獲釋。

檢察官稱，科漢詐騙湯姆斯河市(Toms River)的「Gardens of Pleasant Plains」退休社區居民。柏克力鎮(Berkeley Township)警方調查顯示，科漢還用假身分接近當地一家銀行的一名老年婦女，並向她索取少量金錢，謊稱會為她的住宅做些雜工。

隨後科漢多次出入受害者家中，要求更多金錢，並陪同她去了幾家銀行，說服她提領大筆現金和預借信用卡，前後總共得手2萬元。檢察官辦公室稱，科漢還告訴受害者這筆錢有一部分是用於岳父的喪葬費，但調查發現科漢的岳父仍健在。

科漢因此再次被指控犯下詐欺盜竊罪，並於2022年10月5日至今一直被收押在海洋郡監獄。

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