新澤西台灣同鄉聯誼會萬聖節走秀 風情萬種

黃淑慧(左二)戴上鮮豔的藍羽毛眼罩、李櫻鶯(左一)穿上橘紅公主服，與扮裝的義工合影。(莊榮耀提供)

新澤西 台灣同鄉聯誼會和中美文化協會婦女會日前在愛迪生市謝姐食堂舉辦萬聖節走秀活動，50多位貴賓出席，當天下午以卡拉OK開場，唱歌者踴躍搶麥，炒熱氣氛；晚宴後的走秀，藉著眼罩、假髮等扮裝，參與者秀出風情萬種，讓現場沸騰，抽獎環節更是人人有獎。

晚會現場以紫色輕紗、橘色漁網、白色棉花、黑色蝙蝠和紅莓果汁做成的血液點滴裝潢，台聯會會長黃淑慧表示，義工們辛苦裝潢了舞台，同時準備了各式的服裝和面具，提供給來賓選擇扮裝。帥哥美女們精心打扮，並戴各種精緻面具紛紛出場，加入走秀活動，好像一個時光交流趴。

李叔員一家四口變裝上陣，樂享親子歡愉時光。(記者孫影真／攝影)

扮裝走秀的舞台上，戴上眼罩與假髮的表演者亮麗出彩，蝴蝶仙子的披風是展翅的雙翼，臉上亮麗的蝴蝶貼紙別具特色，古代的北陵王、下凡的美麗仙女、1970年代眾星拱月的妖豔美女、穿著和服的現代日韓美少女、夏威夷 草裙帥哥美女組，以及女巫和皇后，歡聚一堂。

黃瓊紋、林宜欣伉儷打扮成「神鵰俠侶」，與馬筱莉裝扮的1960年代美式復古時尚女郎，分獲前三名。(莊榮耀提供)