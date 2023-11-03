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挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州州長夫人譚米·墨菲計將在近期內提交競選帳戶申請，試探討未來角逐參議員席次的可能性。圖為州長伉儷去年參加白宮國宴時留影。(美聯社)
新澤西州州長夫人譚米·墨菲計將在近期內提交競選帳戶申請，試探討未來角逐參議員席次的可能性。圖為州長伉儷去年參加白宮國宴時留影。(美聯社)

新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)因收賄被起訴，NJ Advance Media引述知情人士報導，現任新州第一夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)預計將在未來幾天提交競選帳戶申請，試探未來角逐梅南德茲參議員席次的可能性。

許多政治人物宣布競選前，會透過申請競選帳戶以籌集資金並進行民意調查。

由於梅南德茲面臨一系列的聯邦控罪，參議員頭銜恐怕不保。新州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)已經宣布參選，而譚米·墨菲此舉為明年的席位爭奪戰增添了更多可看性；第一夫人的加入可能將引發一場激烈且備受關注的民主黨初選競爭。

若順利當選，譚米·墨菲將成為首位進入參議院的新州女性。

自1972年以來，民主黨在新州的參議員選舉從未失利。

梅南德茲上月22日被起訴後，譚米·墨菲多次被提及是這一席位的潛在競爭者。與州長官邸關係密切的消息人士稱，幾名金主和倡議者曾與譚米·墨菲接觸，討論2024年參選一事。

譚米·墨菲與她的丈夫一樣，參選前從未擔任過民選職務，夫婦倆都曾在華爾街投資銀行高盛集團(Goldman Sachs)擔任過管理層職務，但墨菲在首次競選州長前曾擔任過美國駐德國大使。

在墨菲政府中，譚米·墨菲是一名有影響力的人物，經常現身各種活動，宣揚她自己的政策倡議，如產婦健康等。

此外，譚米·墨菲還是一名活躍的政治籌款人，同時擔任墨菲夫婦共同擁有的職業女子足球隊「高譚足球俱樂部」(NJ/NY Gotham FC)的主席。

梅南德茲對於他的指控表示不認罪，儘管州長等重要民主黨人呼籲他辭職，但他並無此打算，但他也未透露是否競選連任。民調顯示，梅南德茲的支持率驟降，有許多內部人士預計他不會參與競選。梅南德茲的審判定於明年5月開始，正好在初選前。

新州 參議員 民主黨

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