斯托克頓大學開設大麻課 從種子種起

新州斯托克頓大學第二年開設「大麻及漢麻研究新學」，既種植這兩種作物，另進行農業等方面的研究。(取材自臉書)

新澤西州 斯托克頓大學(Stockton University)第二年開設「大麻 及漢麻研究新學」(Cannabis and Hemp Research Initiative)，既種植這兩種作物，另進行農業等方面的研究，校方表示，這樣的教學可以幫助洗刷大麻這種植物的汙名。

「NJ.com」報導，漢麻是生物學大麻屬(cannabis sativa)植物，幾乎不含四氫大麻酚(THC) ，特定種植以供工業或醫藥之用。

斯托克頓的這批漢麻最後收成，包括把植物纖維原料乾燥貯藏、採集種子。耕作季末尾，整株植物的剩餘部分將放在農地的堆肥區。學期之間，師生們研究這些植物，了解耕種法及大麻生意。

史托克頓大學畢業、擁有環境科學文憑的范倫提娜‧費耶羅(Valentina Fiero)表示，學校開設這門課程提供好機會，教育下一代為什麼不要害怕大麻；人們對大麻了解不足，對大麻的描述也應更改，在大學裡傳授是最好的辦法。

今年種植的150棵大麻、漢麻生長在62呎的田地，有圍牆並上鎖；作物長到十呎或以上；費耶羅那班師生最近來過一趟，看看作物，檢查並感受葉子，聞聞甘甜、帶果香的氣味，了解種這種作物的知識。

大三學生艾莉莎‧米姆斯(Alyssa Mims)表示，本來她不知道斯托克頓擁有自己的漢麻田，她說這是了解這類植物的最好方法。

米姆斯表示，自己母親用大麻二酚油來緩解解糖尿病 之苦。透過這門課程，她學到漢麻的纖維可用來織布，種子油可以用在烹飪。

這門課程談到漢麻以及大麻屬不同作物的歷史，費耶羅帶領學生，由種子起種植漢麻，直到由田裡收割。

斯托克頓「大麻研究」教學專家梅吉亞(Rob Mejia)表示，自己 支持在大學裡教授大麻種植。費耶羅表示，希望開這門課、戶外種植漢麻，可以幫忙除掉一些包圍大麻的惡名，另傳授戶外長久種植之道。