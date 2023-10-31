新州空軍國民兵F-16中隊 移防中東

新澤西州空軍國民兵第119遠征戰鬥中隊的官兵登上巨型運輸機，前往中東地區部署。(取自177戰鬥聯隊官方臉書)

據國防部消息來源，來自新澤西州 空軍國民兵 的第119遠征戰鬥中隊(119th Expeditionary Fighter Squadron)已經抵達美軍中央司令部防區，展開布署。該中隊的F-16戰機群和數百名官兵，將提升美軍在當地的戰力，嚇阻威脅和恐怖攻擊。

綽號「澤西魔鬼」(Jersey Devils)的119中隊，隸屬於177戰鬥聯隊，平時駐紮在艾格港鎮(Egg Harbor)的大西洋城空軍國民兵基地(Atlantic City ANG Base)。

中央司令部新聞稿指出，119中隊進駐後，將為指揮中東空中行動的聯軍指揮官提供靈活的選擇，以及緊急應變能力，執行威懾任務，同時持續打擊恐怖組織「伊斯蘭國」的行動。聯軍空中武力指揮官葛林克維奇中將(Alexus Grynkewich)表示，「空軍國民兵的弟兄們為我們在中東的任務增添了豐富的知識和經驗，他們的抵達增強了我們支援此一地區盟國、聯盟和夥伴的能力，加強區域穩定和安全。」

自從10月7日巴勒斯坦哈瑪斯組織對以色列發動奇襲之後，美軍駐中東地區的基地也連番遭到無人機攻擊。五角大廈發言人空軍准將賴德(Pat Ryder)表示，「我們知道，攻擊我們的民兵團體受到伊斯蘭革命衛隊和伊朗 政權的支持。我們可以看出，在這地區不利美軍及美國人員的情勢近期內將大幅升高，主要源自伊朗的代理人部隊，最終源自伊朗。」