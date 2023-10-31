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對租客友善城市 新州紐瓦克墊底：租金漲速超過收入

編譯莊瑞萌／綜合報導
調查發現，新澤西州紐瓦克由於收入低、租金高，在全美近百大城市中，名列最不利租屋客的城市第一名。(取自the City of Newark官方臉書)
調查發現，新澤西州紐瓦克由於收入低、租金高，在全美近百大城市中，名列最不利租屋客的城市第一名。(取自the City of Newark官方臉書)

調查發現，新澤西州紐瓦克(Newark)在全美近百大城市中，名列最不利租屋客的城市第一名，最友善租屋客的地方則是亞利桑納州錢德勒(Chandler)。

「富比世顧問公司」(Forbes Advisor)以23項指標分析96個都會適合租屋客的程度，紐瓦克由於收入低、租金高、坪數小和犯罪率高而在榜單中墊底，倒數五名城市依序為佛州的海厄利亞(Hialeah)，加州聖伯納汀諾(San Bernardino)、阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)與加州洛杉磯，紐約市排名第六。

調查發現，55%的紐瓦克租客，每月租金占收入三成以上，當地中位數家庭收入為3萬2000元，只要租金上漲，勢必會壓縮到食物等必要支出。反觀在陽光帶(Sun Belt)主要城市的租客，更能享受優質生活與價格親民的租金行情，前五名最佳租屋城市分別為亞利桑納州錢德勒與吉伯特(Gilbert)、內華達州亨德森(Henderson)、德州普萊諾(Plano)與奧斯汀(Austin)。錢德勒中位數家庭收入9萬1299元，將近紐瓦克三倍，也是當地成為友善租屋客榜首的原因之一，即使租金不便宜，當地房租金收入三成的租屋客僅有44%。

聯合租戶協會(United Tenants Association)主任克羅斯(Nelson Cross)說，「(墊底)這種結果是事實，我希望透過研究讓外界能重視這項問題。」在紐瓦克31萬多人口中，有78%的人是租屋而居，但當地三成住宅單位不受租金管制保護。

羅格斯大學法學院(Rutgers Law School)去年研究指出，紐瓦克租金上漲速度已超過收入，同時外來投資客購買當地住宅區也大幅增加。新冠疫情爆發前15年，當地租金已上漲66%，但同期家庭收入僅成長24%。至於近年來，法人投資客炒作房地產熱潮，2017至2020年間，外來投資客收購2500戶住宅區房屋，只要房屋一易手，租金便跟著上漲。

因此，今年8月紐瓦克市議會通過兩項控制租金飆漲的法案，其中一項法案擴大了對小型房屋的租金管制保護，另一項法案則允許居民將「不合理」的租金漲幅送交法院裁決。對此，克羅斯認為，「要一個對抗租金上漲的人，再去聘請律師，根本不合理。」

租金 阿拉斯加州 投資

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