新澤西州公路通行費擬漲3% 州長墨菲否決

新州收費公路管理局委員日前通過2024年度的26億2000萬元預算案，將於明年1月1日起調漲通行費3%，但該預算已遭州長否決。(美聯社)

新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)26日否決新州 收費公路管理局(Turnpike Authority)調漲通行費3%的2024年度預算 。墨菲在社媒X平台（前身為推特Twitter）貼文表示，對於調漲通行費的理由不滿意，需要更多資訊以了解漲價理由。

新州收費公路管理局委員24日通過一項26億2000萬元預算案，將於2024年1月1日起調漲通行費3%；這是自2020年以來，新澤西收費高速公路(New Jersey Turnpike)和花園州公園大道(Garden State Parkway)的通行費第四度上漲，令用路人大為不滿。

全國駕駛人協會(National Motorists Association)呼籲墨菲否決該預算，並重新審視調漲計算程序。選舉在即的州參眾議會領袖也發表措辭強烈聲明，反對漲價。

管理局官員表示，2024年度預算獲得6比0票數一致通過，比2023年25億元的預算增加了1億多元，包括替維護和工程部門增聘44名新員工。

與其他收費公路管理局不同，新州收費公路管理局是根據當年資本預算所需資金的指數來計算收費調漲。

管理局財務長曼努埃利(Donna Manuelli)說：「這是根據我們每年需要資助10億元，需要為長期資本計畫借款10億元，計算出來的。」她補充說，之前的調漲也都低於通貨膨脹率。

根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)，通膨率在1月時達到6.4%，但截至6月時已降至3%。

其他收費公路管理是用經濟指標做為調漲標準，而非是年度預算所需資金；舉例來說，南澤西運輸局(South Jersey Transportation Authority)在調漲大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)收費時，用的就是消費者物價指數(Consumer Price Index)。