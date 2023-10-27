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假領養真幫傭 費城醫師法庭認罪

編譯尤寶琪／綜合報導
涉嫌偽造文書與欺騙政府官員，企圖將一名女童以養女名義帶來美國幫傭的醫師梅蒙。(取自Rahat Memon領英網頁)
涉嫌偽造文書與欺騙政府官員，企圖將一名女童以養女名義帶來美國幫傭的醫師梅蒙。(取自Rahat Memon領英網頁)

費城一名醫師坦承從巴基斯坦引進一名童工擔任幫傭，並在申請簽證時對移民局謊稱該女童是他領養的小孩，如今恐面臨最高10年有期徒刑。

32歲的巴基斯坦籍梅蒙(Rahat Memon)醫師，2020年6月起在賓州傑佛遜阿賓頓醫院(Jefferson Abington Hospital)擔任內科住院醫師，他20日向聯邦地區法官帕珀特(Gerald J. Pappert)認罪，坦承他和妻子企圖以養女名義，引進一名女童為他們家幫傭，全天候照顧自己親生小孩。

檢察官拒絕透露該名女童的年紀，僅描述她還在「學齡」。

法庭文件顯示，梅蒙以醫療交換計畫，持醫院贊助簽證來到美國不到兩年後，就開始預謀。去年12月，梅蒙為他的妻子、女兒和所謂的「養女」，提出簽證申請；當他的妻子在一周後前往美國駐巴基斯坦總領事館接受面談時，還提供文件聲稱這名未成年女童是他們的養女，遭到簽證官員的懷疑，要求梅蒙夫婦提供更多證明。

檢察官指出，隨後梅蒙共謀，偽造了數份文件，包括家庭戶口登記證、監護權申請、孩子與家人的照片以及印度海德拉巴(Hyderabad)一所學校成績單等學校紀錄。

根據本案認罪備忘錄，梅蒙後來承認以數位方式修改了家庭照片，將這名雇傭女童也插進畫面中，並花了相當於162美元向學校官員購買假成績單。

調查人員同時發現，梅蒙夫妻每個月支付女童親生父母約39美元，雇用該女童在家中工作；女童親生父母並沒有合法巴基斯坦身分。

簽證 移民局 費城

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