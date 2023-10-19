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加速學習輔導計畫 新州未有進展

編譯黃祖綺／綜合報導
新澤西州原訂日前展開執行一項「加速學習輔導計畫」，以彌補學生因疫情導致學習進度落後的情況，因州府尚未完成作業而推遲。(取材自臉書)
新澤西州原訂日前展開執行一項「加速學習輔導計畫」，以彌補學生因疫情導致學習進度落後的情況，因州府尚未完成作業而推遲。(取材自臉書)

新澤西州原訂11日展開執行一項「加速學習輔導計畫」，以彌補學生因疫情導致學習進度落後的情況，但由於這項計畫至今遲未有進展，讓教育工作者擔心，延誤將會讓學童喪失寶貴學習時機。

該計畫提供每個學區76萬8000元，為三年級和四年級學生提供每周至少兩次的小組輔導課程，來彌補因疫情影響的學習進度。

新州的665個學區中有570個學區獲得資源，依照各學區入學人數和年級學生百分比來決定資金金額，學區可以選擇請員工協助進行輔導，或與輔導機構簽約。但各學區未如期收到州政府關於資金的通知。

韋恩鎮公立學校的校長托巴克(Mark Toback)表示，若政府要到12月才能資助申請審查，這表示計畫應該到1月才能開始執行。他的學區申請了45萬元的資金，已經選好合作的輔導機構合作，他表示，時間推延讓孩子們錯失了疫情後復原的關鍵時刻。

莫里斯鎮學區的校長柯恩(Jeremy Cohen)表示，還不知道他的學區是否會獲得資金，他還聽說學區可能還要透過招標找到輔導機構，即使這些機構已經州政府的批准的名單上，這似乎是一場等待遊戲。

目前州教育廳對於資金審核現況，輔導課程開始時間，以及是否必須啟動招標程序，都尚未做出回應。

新州參議會多數黨領袖特雷莎魯伊茲(Leader Teresa Ruiz)表示，50%的學生及75%的非裔和拉丁裔學生的程度都未達到年級水平，三年級前學習閱讀，之後就開始需透過閱讀來學習，打好閱讀基礎相當重要。

Mathnasium輔導中心的庫克(Bryan Cooke)也表示，有些學生的進度已經落後二到三年。

州教育廳發言人亞普爾(Michael Yaple)表示，教育廳堅信加速學習輔導計畫的重要性，已準備好與學區合作，讓輔導師能盡快協助學生學習。

學區 教育 疫情

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