賣大容量彈匣到新州 佛州槍商判罰15萬

新州法律容許彈匣最大容量為10發，是全國槍枝管制最嚴格的州之一。(路透)

據NJ.com報導，佛羅里達州一家槍械經銷商透過網路，出售大容量彈匣給新澤西州 州民，遭到新州 政府起訴，經一審和上訴法院先後裁定被告敗訴，必須繳納15萬元罰鍰和律師費用。

據了解，2019年新州控告「22Mods4All」和另一家佛州 企業，向州民銷售30發裝大容量彈匣，違反新州「詐騙消費者法」(Consumer Fraud Act)；該案在2021年被地區法院認定被告應負責任，上訴法院於12日宣布維持原裁決。

據了解，新州法律容許彈匣最大容量為10發，是全國槍枝管制最嚴格的州之一，而且為貫徹禁令，新州司法部門不時派人暗中調查槍械經銷商的銷售行為。

法院文件顯示，新州刑事調查員於2018年假冒顧客，兩度向被告22Mods4All購買九個30發裝彈匣，目前被告更名為Zaviar Firearms對外營業。

根據法院紀錄，被告辯稱，對於新州禁售大容量彈匣的法律毫不知情，因此在得知後立即停止銷售，並宣稱只接到新州顧客一筆包括大容量彈匣在內的訂單並出貨，同時強調出售的彈匣「在全國任何地方幾乎皆可合法購得」。

同時法庭文件顯示，被告在新州的獲利所得為83.13元。

不過被告這套說詞，並不被上訴法院採納，法官主張被告「有責任」在「新州拓展網路業務和銷售時，了解新州法律」。

新州檢察長辦公室發言人西蒙斯(Michael Symons)重申檢方立場表示：「誠如長期以來我們所言，當槍械經銷商在新州出售大容量彈匣時，沒有告知買家，新州禁售大容量彈匣的法律，所以我們一定要追究責任。」並表示：「我們樂見上訴法院維持原判，裁定被告需要負起責任。」