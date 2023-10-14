旅美科協大紐約2023年會成功舉辦

年會主辦人員與演講嘉賓合照

旅美科協大紐約2023年會在10月7日下午於紐約城市大學城市學院格羅夫工程學院成功舉辦，年會的主題是人工智慧 、機器人、清潔能源和教育 。本次年會由紐約城市學院機器人研究室及IEEE人工智慧標準委員會協辦。旅美科協大紐約是本地區最活躍的華人專業社團之一，於1992年成立，至今已經走過了31個年頭，

年會邀請了中美頂尖專家演講，來自大紐約地區高校的學者學生貢獻了學術海報，在人工智慧、綠色能源和人工智慧對教育的影響三個方面進行學術交流，促進合作。專家們探討了新一代人工智慧技術的發展方向及落地方案；介紹了科技領域投資 機會及案例；探討了碳捕捉、新能源及可持續發展原因；討論了生成式人工智慧對教育領域的顛覆式改變。

哥倫比亞大學 工程與數據科學教授，世界著名的機器人專家Hod Lipson博士做了」人工智慧的未來」的主題演講。圖策科技首席執行官、哥倫比亞大學電子系及技術機系客座教授林清泳博士介紹了圖策科技開發的人工智慧虛擬人，目前已經在實際生活中部署使用。匯盛金融首席經濟學家，宏觀對沖策略合夥人和首席投資經理，紐約大學兼職教授陳凱豐博士介紹了人工智慧趨勢和金融案例分析。蒙特克萊爾州立大學教授，清潔能源與可持續發展分析中心主任Pankaj Lal博士的演講強調了大學、行業、政府和社區合作模式的成功，這些模式促進了創新生態系統的發展，並幫助紐約-新澤西 地區成為美國清潔能源創新和技術的關鍵中心。

美國孟菲斯大學心理學系，電氣與計算工程系和電腦科學系終身教授胡祥恩做了題為「人工智慧增強學習技術及其對心理健康和教育的潛在影響"的主題演講。IEEE人工智慧標準委員會主席佟佳睿的演講介紹了生成式人工智慧對教育領域的顛覆式改變。紐約軍事學校校長和影響力聯合會創始人黃曉紅介紹了人工智慧和高科技在青少年教育領域的實踐。

年會邀請了位於新澤西的初創公司位藍科技（Wristline Inc）做為贊助商展示產品，現場表演了多臺迷你桌面工業機器——開塔機器人(WLKATA Robotics)在汽車組裝、糖果搬運、工業分揀等趣味場景的功能。開塔機器人面向大學和中學教育市場，吸引了與會嘉賓和師生的眼球，有利於公司進一步開拓美國市場。

年會互動非常活躍，促進了專家學者的學術交流，幫助學生開拓了眼界，增強了會員之間的友誼。