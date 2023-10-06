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長島Old Westbury Gardens花園 秋季開放售票參觀

紐約訊
來一趟建於1906年的Old Westbury Gardens花園參觀，見證美國歷史之美。
來一趟建於1906年的Old Westbury Gardens花園參觀，見證美國歷史之美。

紐約州長島歷史悠久的老韋斯特伯里花園（Old Westbury Gardens，簡稱OWG）花園，秋季開放賞花，今年自8月14日起，現正開售秋季一般入場票。秋季是計劃參觀秋花植物的最佳時機，適合各個年齡的遊客，是觀光、家遊等最佳去處之一。

Old Westbury Gardens花園建於1906年，獲列入國家歷史名勝註冊名錄，是John S. Phipps及妻子Margarita Grace Phipps以及他們的子女的原居豪宅。如今，作為非盈利組織，Old Westbury Gardens花園歡迎各個年齡層的遊客到場參加各種歷史、文化、藝術、教育、園藝等活動。該花園致力於通過忠實地保護和詮釋其景觀、花園、建築和收藏品，激發人們對20世紀初美國鄉村莊園的欣賞。Old Westbury Gardens花園園藝總監Maura Brush表示：「此一名勝有著世界聞名的圍牆花園，正綻放著美麗的大麗花和其他季節性花卉，而且只在每年的這個時候盛開。由於夏日陽光和初秋涼爽的氣溫相結合，使得九月成為拍攝美景上傳Instagram照片的絕佳時機，而該花園則是完美的背景。對於從未來過老韋斯特伯里花園，現在正是參觀這個長島地標的最佳時候。」

該花園提供每日導覽服務，遊客可參加自助遊覽Westbury House，或者加入免費入場的每日導覽。遊覽花園，包括季節性花卉總是盛開的標誌性圍牆花園，亦可額外付費參加「服務翼之秘密」導覽，深入了解Westbury House的正式房間以及僕人們工作和生活的地方。在該花園內的戶外森林咖啡館，遊客可以享用美味的三明治、沙拉和手工飲料，營業時間為上午10點至下午5點。新菜單上增加了傳統的英式下午茶，僅在週三和週六提供，並需提前預訂。位於Westbury House內的禮品店中亦有許多迷人的禮物和紀念品。

該花園開放參觀，憑票入場： 成人$15、長者（62+）$13、兒童（7-17歲）$8，15人或以上團體，請致電516-333-0048獲取特殊團體價格。入場券必須提前購買，網址：www.oldwestburygardens.org。Old Westbury Gardens花園每日開放（週二除外），上午10點至下午6點。非OWG會員的最後入場時間為下午4點，OWG會員的最後入場時間為下午5點。現場免費停車。欲獲更多信息，請瀏覽：https://www.oldwestburygardens.org/。

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來一趟建於1906年的Old Westbury Gardens花園參觀，見證美國歷史之美。

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