費城議員收受贓款 遭控罪

據「費城 詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，賓州 諾里斯頓(Norristown)市議員蒂芬妮·亨德利(Tiffani Hendley)因為收受妹妹自失智症親人盜領來的2萬元贓款，遭到檢方指控竊盜等多項重罪，目前以10萬元交保獲釋，並訂於11月出庭。

47歲的亨德利是賓州諾里斯頓(Norristown)現任市議員，目前已被蒙哥馬利郡(Montgomery County)檢方指控犯下盜竊、共謀、收受贓款等多項三級重罪，據了解，檢方在調查亨德利妹妹瑪琳娜·格林(Marlena Green)盜領他人存款後，已對她正式提告。

據了解，38歲格林為照顧罹患失智症的67歲姨母，從俄亥俄州 遷居蒙哥馬利郡，並開始染指被害人財務。

警方透露，格林肆無忌憚盜領姨母銀行存款，於2021年和2022年花費44萬元，用於購買名牌服飾、朋馳(Mercedes-Benz)和捷豹(Jaguar)豪華汽車，以及前往洛杉磯和紐奧良度假旅行。格林已被檢方起訴19項罪名，包括15項重罪。

警方指稱格林多次透過銀行本票和行動支付轉帳，共計交付2萬1670元給亨德利，根據被告簡訊以及家人談話內容，檢方指控亨德利「清楚知道」款項全來自姨母存款。

諾里斯頓市執業律師基肯尼(Sean Kilkenny)向媒體表示，雖然亨德利遭檢方起訴，由於尚未定罪，所以還不會妨礙她市議員職務。

據了解，民主黨籍亨德利於2021年當選市議員之前，曾是諾里斯敦學區董事會成員。