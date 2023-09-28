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女性薪資差 教師提告賓州中央雄鹿學區 學區否認

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州中央雄鹿西部高中一名女教師以薪資等級低於男同事為由，對學區提訴。(取材自臉書)
賓州中央雄鹿西部高中一名女教師以薪資等級低於男同事為由，對學區提訴。(取材自臉書)

賓州中央雄鹿西部高中(Central Bucks West High School)一名女教師發現男性與女性的薪資存在差異，遂針對擁有1萬7000名學生的賓州第三大學區提出訴訟，該案現已成為360名現任與前學區教師加入的集體訴訟，指控學區欠薪數百萬元。學區則否認控訴。

2019年貝基·卡蒂-哈林(Becky Cartee-Haring)根據「知情權法」(Right to Know law)要求校方對於終止長曲棍球教練合約給予解釋，她與同事交談時得知，部分男性教練受聘時薪資為該學區的最高或近乎最高的水平。

卡蒂-哈林於2007年受聘，然而她前九年的執教經歷並沒有得到認可，薪資水平排名較低，其他人表示這是學區的慣例。

在要求查看學區紀錄，並檢查賓州教育廳的薪資數據後，卡蒂-哈林發現男性的職位高於女性。

2020年4月由卡蒂-哈林針對中央雄鹿學區提起的訴訟稱，2007年她在哈特伯羅-霍舍姆(Hatboro-Horsham)教授英語九年後受中央雄鹿西部高中聘請，她的薪資為5萬4100元，排名第五級，訴訟稱，依據其年資，卡蒂-哈林應該獲得第十級的薪水6萬6650元。

相較之下，2010年一名擁有14年教學經驗的男性教師受聘教授社會研究，獲得第16級薪資10萬1810元。

卡蒂-哈林2019至2020年的薪資為9萬4991元，但如果她的經歷獲得完全認可，她的薪資將達到10萬4034元，她在訴訟中同時指控學區在終止其合約時存在歧視問題。

2021年6月另一名教師唐恩·馬里內洛(Dawn Marinello)同樣因薪資等級過低對學區提訴；一年後的聽證會上，八名女性作證她們的薪資過低，相較之下26名男性薪資過高，聯邦法官將此案判為集體訴訟，允許2000年以後受雇於中央雄鹿地區的所有女性教師根據自身情況選擇是否加入訴訟。

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